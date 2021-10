Manual ciudadano: ¿puede un PNC sin uniforme intimidar a un ciudadano?

Aunque el incidente de tránsito ocurrió a finales de agosto pasado, continúa bajo criticas y cuestionamientos, porque el ciudadano discutía con el grupo de hombres que no portaban uniforme, estaban armados y dijeron ser miembros de la PNC.

Durante la discusión, los hombres se identifican como policías, pese a que no portaban identificaciones que los hicieran miembros de las fuerzas de seguridad. También se trasladaban en un vehículo que no era de la Policía y que no tenía placas de circulación.

Debido a este incidente, el automovilista presentó una denuncia por el actuar de los policías e indicó que el picop que impacto en contra de su vehículo era piloteado por el abogado Otto Gómez, quien fue detenido por varios delitos el mes pasado, y tenía seguridad por parte de la PNC.

Por lo que deja cuestionamientos de conocer el protocolo de actuación de un agente, cuando está asignado a resguardar la vida de un funcionario o persona que tenga asignada seguridad por parte de la PNC.

Jorge Aguilar, vocero de las fuerzas de seguridad, explica que un policía que no vista uniforme y es testigo de algún delito o incidente está obligado a llamar a los agentes que patrullan en el sector, para detener, indagar o actuar en la situación.

“Un policía sin uniforme no puede identificar, porque tiene que estar debidamente identificado. Tiene que estar identificado como miembro de alguna dirección de la Policía, si está realizando investigación, si estás dando algún seguimiento”, afirmó el portavoz.

Para Walter Menchú, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), deberían existir sanciones administrativas para los agentes que efectúan estas acciones, porque se deben regir a los reglamentos de comportamiento de la PNC.

“Estar a cargo de ciertas personalidades no les da el derecho de hacer lo que se les da la gana, sino que incluso un mismo policía mientras patrulla, debe seguir ciertos comportamientos para no atropellar las libertades de las personas. Deben regirse a los que indican los manuales del actuar policial”, opinó Menchú.

Mientras que, para Verónica Godoy, vicepresidenta de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (Fads), señala que los agentes no deberían tomar este tipo de acciones cuando están asignados a la División de Protección de Personas y Seguridad (DPPS) de la PNC, porque sus funciones es darle protección a la persona que la tiene asignada.

Acciones ilícitas

El Ministerio de Gobernación informó que recientemente la baja de 45 miembros de la PNC por participar en acciones ilícitas, entre los cuales 18 tenían denuncias ciudadanas en su contra y procesos administrativos abiertos que derivaron en denuncias penales en su contra.

“En estos casos se comprobó que cometieron acciones ilegales y fueron dados de baja. Por las situaciones en las que estaban involucrados se les dio de baja, porque se perfila como una falta graveen el área administrativa en el Tribunal de la Policía”, dijo Aguilar.

También explica que hay casos donde los policías cometen faltas, mientras están de descanso, por lo que pasan a una situación especial ante la PNC para resolver su situación legal y reingresar a las filas de las fuerzas de seguridad.

Menchú puntualiza que las denuncias penales contra los agentes son situaciones graves, porque son delitos los que podrían haber cometido, por lo que se debe seguir depurando de los malos elementos en las fuerzas de seguridad.

Mejorar controles

Verónica Godoy, vicepresidenta de la Fads, opina que deben mejorar los controles con la División de Protección de Personas y Seguridad (DPPS), porque se sabe que muchos agentes cuando son asignados a esta unidad se desligan por completo de la PNC, pese a que pertenece a esta institución.

Denunciar los hechos

El portavoz de la Policía Nacional Civil afirma que es necesario que se denuncien los hechos irregulares que podrían cometer los agentes, porque Inspectoría General les da seguimiento a los casos. Añade que tiene controles internos para desarrollar las investigaciones como identificación de los policías, en qué lugar están de servicio, las patrullas que utilizan tienen GPS, entre otros.

Prevención desde el origen

El investigador Walter Menchú explica que más allá de buscar una solución desde el ámbito penal o sanción, se debe buscar la prevención de estos hechos con el establecimiento de reglas claras y sancionar a aquellos que las incumplan. Agrega que los policías destinados para dar seguridad a funcionarios y personas deberían recibir un entrenamiento especial para las tareas especificas que realizan y de esta forma evitar los abusos que se han observado.

Fortalecer supervisiones

Godoy destaca que se deben fortalecer las supervisiones de cómo están accionando los policías mientras cumplen sus funciones, y seguir con las investigaciones que se abren cuando hay denuncias administrativas en su contra. “Las supervisiones son indispensables y se han relajado, por lo que se han perdido los buenos controles. La Policía se tiene que responsabilizar del actuar de los agentes”, resaltó.