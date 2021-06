Marco Pablo Pappa expone su versión de los hechos ante nueva denuncia de Aparicio

Marco Pappa, futbolista guatemalteco, da a conocer su versión de los hechos en su audiencia de primera declaración. (Foto Prensa Libre: Edwin Pitán)

Marco Pablo Pappa, futbolista guatemalteco, se presentó este lunes 7 de junio al Juzgado del Modelo de Atención Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia (Maimi) a raíz de una denuncia interpuesta en su contra.

Este es su tercer proceso por señalamientos de violencia contra la mujer, luego de las acusaciones presentadas en 2018 y 2020.

En esta ocasión, Andrea Aparicio, ex pareja de Pappa, denunció violencia física el pasado 23 de marzo de 2021, durante una visita realizada en Mariscal Zavala.

Según las declaraciones de Aparicio, él estaba tomando dentro del centro de detención y la intentó agredir sexualmente. Posteriormente, le tapó la boca y la golpeó en las costillas.

La versión de Pappa

Durante su audiencia de primera declaración, Pappa comenta que el martes 23 de marzo de 2021, él no sabía de la visita de Aparicio. De igual manera, relata que no quería verla y pidió que no la dejaran ingresar a la prisión de Mariscal Zavala. No obstante, su ex pareja ingresó al centro penitenciario, a pesar de la petición del futbolista nacional y después de haber esperado afuera de las instalaciones por varios minutos.

“Le comenté a un amigo que iba a ver como salía yo de esta situación, ya que prefiero yo que ella entre, hablarle a las buenas y que entienda que hoy no esperaba su visita y tal vez ella se va rápido”, relata Pappa.

Durante su tiempo dentro de Mariscal Zavala, Pappa comenta que Aparicio, en todo momento, estuvo molesta y con una mala actitud hacia su persona. De igual manera, establece que le recriminó en varias ocasiones su situación actual.

“Yo ya perdí todo. Es más, tú estás más cómodo que yo aquí en la cárcel. Tenes un lugar donde dormir y qué comer. Yo no”, comentó Aparicio en esa ocasión, según Pappa.

Asimismo, el exfutbolista contó que Aparicio le dijo: “No vas a cambiar nunca. Sos un mujeriego y seguís siendo un borracho”. Luego de esto, ella continuó discutiendo y arremetió contra él.

Pappa relata que, en el momento de la discusión, Aparicio agarró una taza le intentó golpear la cabeza. “Yo llevaba gorra y le pegó a la visera, y por eso ella no me lastima. La taza cae al suelo y se quiebra”, relata el exfutbolista de Municipal.

Según las declaraciones de Pappa, Andrea Aparicio ingresó su celular a las instalaciones de Mariscal Zavala y lo utilizó para grabarlo. Luego de esto, ella dejó el teléfono móvil y salió corriendo. En palabras de Pappa, esta fue la última interacción que tuvieron ambos ese día.

Pappa presentó el celular de Andrea Aparicio, el cual habría sido ingresado por ella de manera ilegal a Mariscal Zavala como prueba en el juzgado.

La audiencia de Pappa fue aplazada para el próximo 25 de junio a las 9 horas, fecha en la que el juez de turno decidirá si el futbolista es ligado a un nuevo proceso.