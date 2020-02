Más de 2 mil 600 jóvenes buscan ser agentes de la PNC

El personal de la Subdirección General de Estudios y Doctrina de la PNC recibe la papelería de los aspirantes a agentes. (Foto Prensa Libre: Byron García)

La PNC está buscando a tres mil nuevos agentes que no estén desnutridos y tampoco tengan sobrepeso; además, que estén dispuestos a arriesgar su vida por cuidar a los ciudadanos. El viernes 14 de enero, 2 mil 690 personas, aproximadamente, llegaron a la Academia con la intención de integrarse a la institución; no obstante, no todas fueran atendidas, en cambio fueron distribuidas durante la semana próxima para que entreguen su papelería.

William Espino tiene 20 años y es originario de Guastatoya, El Progreso. Es delgado y alto. Desde el jueves 13 de febrero viajó en bus para llegar a la Academia de madrugada y entregar su papelería, con el objetivo de obtener una de las 3 mil vacantes en la PNC.

Se graduó a los 18 años de bachiller y se enlistó en el Ejército, en una de las bases militares en el Oriente del país. Es hermano mayor de cuatro hermanos, su última hermana tiene cinco. Eligió ser soldado por necesidad, porque no encontró otro trabajo.

Además, contó que quiere ser agente de policía como dos de sus tíos, porque busca dar seguridad a la ciudadanía. Aunque reconoció que ser policía puede ser arriesgado, le ganó su deseo de proteger a las demás personas.

El Ministerio de Gobernación (Mingob) publicó en el Diario Oficial el Acuerdo Ministerial 23–2020 el pasado 11 de febrero, para que los guatemaltecos que tengan entre 18 y 30 años y que estén interesados, se postulen a los puestos. Las autoridades prevén que más de 15 mil interesados presenten su papelería.

Edwin Ardiano López, subdirector general de Estudios y Doctrina de la PNC, explicó que recibirán 3 mil postulantes para policías, aunque aclaró que saben que, con base a convocatorias anteriores, que más de mil estudiantes abandonan o desisten de los estudios. Consideró que la promoción quedaría integrada por al menos 1 mil 800 o 2 mil nuevos agentes.

Yeimi Corado tiene 20 años y es originaria de Jutiapa, contó que desde niña quiso ser policía porque quiere servir a Guatemala. Tiene primos y tíos que son agentes y aunque la profesión le parece arriesgada, le apasionó más proteger los intereses y seguridad de las demás personas.

Corado viajó el viernes por la madrugada en bus para llegar a la Academia y entregar su papelería. Su aspiración es tener un alto rango en la PNC, ya que estudia derecho. “Me gustaría ascender a oficial, si Dios me da la oportunidad”, indicó.

La Subdirección recibió los expedientes de los aspirantes desde el pasado 11 de febrero, ese día, según dijo Ardiano, llegaron al menos 250 personas interesadas en postularse; sin embargo, conforme los días fueron aumentado también lo hacían los aspirantes, hasta llegar a más de 2 mil por día.

El jueves la demanda creció y el personal debió de trabajar hasta la madrugada para recibir los expedientes y asignar número para que los candidatos regresen y continúen con el proceso de selección, el cual consiste en hacer evaluaciones físicas, psicotécnicas, toxicológicas, de polígrafo, de confiabilidad y en el caso de las mujeres de embarazo.

Según Ardiano, desde el viernes 14 de febrero crearon una metodología para atender a todos los postulantes, a quienes conforme iban llegando se les fue dando un número, con el fin que solo fueran atendidos 500 por días. Es decir, los 2 mil 690 interesados fueron administrados para los días de la siguiente semana, incluyendo los fines de semana.

Hasta el viernes 14 de febrero al mediodía el personal de la Subdirección había verificado y aceptado 829 expedientes de postulantes, de los cuales 650 eran de hombres y 179 de mujeres.

En junio de 2016, las fuerzas de seguridad eran integradas por 35 mil 468 agentes. Sin embargo, en diciembre de ese año, fueron graduados más de dos mil.

Mientras que en diciembre del año siguiente fueron graduados casi cuatro policías.

El año pasado se graduaron 3 mil 161 agentes, sin embargo aunque el curso tardó 11 meses, ellos solo ingresaron a las filas policiales dos meses después por retrasos en los procesos administrativos.

Según publicó Prensa Libre en febrero de 2019, el grupo ya había superado sus estudios pero la cartera del Interior no había comprado armas, ni tampoco uniformes para los nuevos policías.

Jorge Aguilar, portavoz de la PNC, explicó que la PNC actualmente tiene activos 42 mil policías en todo el país. La duración del curso podría iniciar en mayo o junio próximo y se extenderá entre seis y 10 meses.

