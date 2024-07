El Ministerio de Relaciones Exteriores no ha conseguido contactar a familiares de los siete guatemaltecos fallecidos; aún no se ha establecido fecha de repatriación.

Las autoridades confirmaron que si bien hay siete guatemaltecos identificados entre las 19 personas masacradas que fueron localizadas en La Concordia, estado de Chiapas, México, aún no han conseguido establecer comunicación con sus familiares y los cuerpos tampoco han sido reclamados.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), los datos se mantendrán en reserva hasta que continúe el proceso para contactar a los parientes de los fallecidos.

"Derivado de que no se ha recibido ninguna comunicación de posibles familiares de las víctimas, se estará solicitando el apoyo de autoridades municipales del lugar de origen de cada una para la localización de los familiares. Por lo anterior no hay fecha posible de repatriación hasta que no se defina lo primero", informó la entidad en respuesta a las consultas de este medio de comunicación.

En redes sociales comenzó a circular información sobre la posible identidad de las víctimas, e incluso se difundió una campaña de recaudación de fondos para el sepelio de un hombre de quien se asegura que estaría figurando entre las víctimas.

Sin embargo, el Minex reafirmó que antes de revelar las identidades o el lugar de origen de los siete guatemaltecos, buscará entrar en contacto con sus parientes.

Relaciones Exteriores informó anteriormente que el proceso de identificación se llevó a cabo al verificar documentos de identidad y a través del cotejo de registros de huellas dactilares.

"Se documentó que por lo menos seis de las personas fallecidas portaban identificaciones emitidas por el gobierno guatemalteco", informó por su parte la Secretaría de Seguridad y Protección (SSP) Ciudadana de México en un comunicado emitido el 1 de julio de 2024.

Al respecto, las autoridades guatemaltecas no ampliaron detalles de la documentación a la que hizo referencia la institución gubernamental del país vecino.

Enfrentamiento entre narcos mexicanos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó el martes pasado que las 19 personas murieron por un violento enfrentamiento armado entre dos carteles de droga.

El mandatario emitió sus declaraciones tras la difusión de un video en redes sociales que mostraba varios cuerpos sin vida de personas que llevaban puesta ropa y accesorios diseñados para operaciones tácticas, y además portaban armas largas.

"Los supuestos autores de la filmación se identifican como integrantes del Cártel de Sinaloa y señalan a las víctimas como miembros de una organización criminal que presuntamente opera entre Chiapas y Guatemala", especificó la SSP.

"Todos los cuerpos localizados al interior del camión de volteo, vestían ropa obscura, chalecos tácticos y además a cada uno de ellos les encontraron cargadores de armas de fuego", apuntó la Fiscalía General del Estado de México.

Los cuerpos se encontraban, según se observa en las imágenes, en el interior de la cabina del camión, pero otros también fueron localizados alrededor del vehículo, con señales de violencia, confirmaron también la entidad investigativa.

"En la caja del camión de volteo se encontraron asesinados por arma de fuego 14 personas del sexo masculino, dos más en la cabina, dos a un costado y uno más, aproximadamente a 100 metros del vehículo, el cual presentaba impactos de bala alto calibre", describe el comunicado de la Secretaría de Seguridad mexicana.

López Obrador confirmó que todo apunta a que el enfrentamiento fue entre el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Chiapas, los cuales se disputan el control de la frontera sur de México que colinda con Guatemala.

El mandatario reconoció que se trató de un “enfrentamiento lamentable” en la zona fronteriza entre los grupos criminales que buscan dominar la región, motivados por el tráfico de droga y el tráfico de migrantes.

Tras el incidente el Gobierno Federal envió a 200 agentes para reforzar la seguridad en esa región de Chiapas, mientras que el Ejército y la Policía Nacional Civil de Guatemala confirmaron que también efectúan patrullajes combinados para hacer frente a posibles acciones del crimen organizado en el límite fronterizo.