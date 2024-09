Mingob busca adquirir 20 escáneres para evitar el ingreso de armas y teléfonos a las prisiones

El ministerio de Gobernación (Mingob) licita la compra de 20 escáner inteligentes de rayos X para detectar drogas, explosivos, armas de fuego y municiones. Sin embargo, para exfuncionarios de presidios y ministerio de Gobernación, el personal que esté a cargo de los aparatos debe ser rigurosamente elegido para que no caiga en corrupción y la compra millonaria sea infructuosa.

El costo de las máquinas con las características que se detallan en el portal Guatecompras puede tener estar entre los US$20 mil a US$40 mil -unos Q160 mil a Q320 mil- según los precios del mercado actual.

La Dirección General del Sistema Penitenciario argumenta en las especificaciones de la licitación que, dentro de los cinco ejes de acción de esa entidad está velar por el bienestar de los guardias penitenciarios. Agregó que se les debe proporcionar los suministros necesarios para el desempeño y cumplimiento de los objetivos institucionales.

“Se hace necesaria la adquisición de un sistema de seguridad con escáneres de rayos X para paquetes que son ingresados por personas o encomiendas a los centros penitenciarios, y de esta manera, disminuir el ingreso de ilícitos a los diferentes centros carcelarios del país”, se cita en el argumento.

Capacidad

Los aparatos que el Mingob busca adquirir, según las especificaciones técnicas, deben tener la capacidad para detectar líquidos, drogas, granadas o explosivos, armas de fuego metálicas y no metálicas, municiones, hilos metálicos y plásticos o material inflamable. Estas también deben tener la capacidad de escanear el acero en una profundidad de 40 milímetros.

El contrato establece que la empresa proveedora de los aparatos proporcionará inducción al personal asignado para el uso correcto y configuración de los equipos instalados. La fecha para el cierre de recepción de ofertas es el 10 de octubre próximo.

Aparatos nuevos

El exdirector del Sistema Penitenciario, Eddy Morales, refirió que cuando tomó el control del sistema penitenciario en el 2009, encontró dos máquinas que tenían la función “similar” a las de rayos X, pero no estaban instaladas, recordó que se colocó una en el Preventivo para Hombres de la zona 18 y se intentó instalar la otra en la cárcel de El Infiernito, en Escuintla. Sin embargo, su sistema era obsoleto y se decidió no utilizarla porque no cumpliría su función.

Según Morales, se capacitó a personal del Sistema Penitenciario para que no tuviera relación con el resto de los guardias, y así evitar que se inmiscuyeran en corrupción.

“Todo depende de quien maneje esas máquinas, quien las administre, si a su cargo ponen a guardias corruptos no van a cumplir su objetivo. En mi administración tuvimos un buen grupo de guardias capacitados, manejábamos contrainteligencia con una persona infiltrada entre ellos para verificar si utilizaban bien las máquinas”, afirmó.

Para el exviceministro de Gobernación, Mario Mérida, la utilización de esas máquinas será de gran impacto para evitar el ingreso de cualquier objeto ilícito a las cárceles. Recomienda que el personal a cargo de esos equipos sea ajeno a la entidad para evitar complicidad con los guardias, aunque eso depende del presupuesto.

"Con esas máquinas el sistema penitenciario se va blindando para evitar que ocurran hechos armados dentro de las cárceles, pero hay que se seleccionar personal de confianza porque tendrán el control de las entradas y salidas", acotó.

"Los aparatos manuales para detectar objetos ilícitos pueden funcionar en algunos casos, porque hay formas innovadoras para ingresar teléfonos, principalmente dentro del cuerpo", dijo Mérida

Las autoridades penitenciarias y policiales han indicado en otras ocasiones que los métodos más utilizados para ingresar objetos ilícitos son a través de las encomiendas que llevan las visitas, no solo de familiares, sino de abogados defensores.

Los objetos no permitidos son ocultos en la comida o en bolsas de golosinas. Las armas pequeñas como pistolas o granadas entran escondidas en alguna parte del cuerpo de quien las porta.

Siguen llamadas

A pesar de que el Mingob anunció la designación de personal especializado para verificar el ingreso de visitas en las cárceles, investigadores de la fiscalía Contra la Extorsión aseguran que las llamadas para extorsionar se efectúan dentro de las cárceles.

Los investigadores indicaron que el lunes último hicieron una requisa en la cárcel de El Boquerón, Santa Rosa, debido a que desde ese centro salían varias llamadas telefónicas para extorsionar. Sin embargo, no se encontró el teléfono desde donde se hicieron las mismas.