Piden la destitución de Enrique Degenhart por desobediencia

Qué dice la leyDe acuerdo a lo establecido en la Ley de Amparo y Exhibición Personal, cuando un funcionario que incumple lo dispuesto por un tribunal de amparo puede ser destituido. Sin embargo, el funcionario tendrá la oportunidad de evacuar una audiencia en la que responderá los motivos por los que no ha cumplido con lo ordenado por el tribunal, cuando se lo demande la autoridad -en este caso se trata de la CSJ-. Cuando la Corte reciba la respuesta del funcionario deberá analizar las razones argumentadas para determinar si hay o no causa de destitución, la cual no implica una persecución penal ni un planteamiento de antejuicio, pues no se trata de un delito por el que se le persiga, sino desobediencia de un funcionario hacia una orden de rango consitucional.