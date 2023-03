MP pide que le retiren la inmunidad a Edmond Mulet por criticar persecución penal contra periodistas

El jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, dijo a medios de comunicación que buscan que se le retire la inmunidad a Mulet, por la posible comisión del delito de conspiración para la obstrucción de la justicia.

Curruchiche dijo que el día 6 de marzo pasado, Mulet anunció en una conferencia de prensa de que se iba a constituir como defensor de una investigación que se había formulado contra los periodistas.

Agrega que ese mismo día, el secretario general en funciones del partido Cabal, el abogado Manuel Archila, presenta un memorial al despacho de la fiscal general, Consuelo Porras, en el cual solicita que cese la persecución penal en contra de los periodistas.

Curruchiche menciona que sea la Fiscalía de Periodistas la que investigue el actuar de los fiscales en este caso, e incluso el actuar del juez.

Según el jefe de la Feci, el 13 de marzo, Mulet convoca a una nueva conferencia de prensa, en la cual hace afirmaciones, que según él son falsas, y que van en contra de la fiscal Cinthya Monterroso.

Según Curruchiche, ese tipo de publicaciones de Mulet les permitió establecer es que hay coacción, intimidación y amenaza a los operadores de justicia.

Añade que Mulet también presentó una querella penal y una solicitud de retiro de inmunidad contra el juez Jimi Bremer.

“Lo que nosotros hemos podido establecer es que el ciudadano Edmond Mulet está de alguna otra manera coaccionando en intimidando y amenazando al juez a efecto de que no se lleve a cabo ninguna investigación, pero lo más importante de esto es que él solicita que sea la fiscal general quien detenga esa investigación… Por mandato constitucional y legal es el Ministerio Público el ente encargado de la persecución penal y no es a través de esta forma que se logre detener una investigación que en su un momento lo certificó un juez”, comentó Curruchiche.

Reacción de Mulet

Edmond Mulet, presidenciable de Cabal, comentó que mientras él daba una de sus conferencias semanales se enteró que el MP solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que le retire el derecho de antejuicio del que goza como candidato a la presidencia de la República de Guatemala.

Añadió que está señalado de conspirar para obstruir la justicia solo por haber opinado y manifestarse en contra de la investigación ordenada contra periodistas y columnistas de elPeriódico.

Reconoció que hace 15 días presentó dos memoriales, uno en la Procuraduría de Derechos Humanos, para que la procuradora especial de protección a periodistas accione, investigue y proteja a los periodistas que están siendo señalados.

Agregó que el otro memorial lo presentó en el MP, para que este investigue a quienes están acosando a los medios de comunicación.

Afirmó que los memoriales son acciones legales que la Constitución Política de la República le otorga dentro del marco legal y que él puede opinar, accionar, presentar memoriales, pero el MP lo que hace es señalarlo de conspirar para obstruir la justicia, lo cual es una aberración legal.

Es parte de un patrón de ataque

Mulet dice que esta acción es parte de un patrón que han visto contra los medios de comunicación, desde hace unos años, en los que se les retira pauta, persiguiendo periodistas e incluso algunos han salido al exilio, pero ahora van contra políticos que apoyan a dichos medios de comunicación y a la libre emisión del pensamiento.

“El artículo 35 de la Constitución Política de la República garantiza la libre emisión del pensamiento de manera absoluta y nada ni nadie lo puede limitar, ni la de los periodistas ni la de los ciudadanos. Yo opiné, yo no estoy de acuerdo con esas acciones del Estado, del Gobierno en contra de los periodistas y por eso dicen que estoy conspirando para obstruir la administración de justicia”.

“Veremos que pasa, si la Corte Suprema de Justicia cae en esta trampa y veremos si esta forma parte de “la mano peluda” o no”.

Mulet dice que si la CSJ decide levantarle el derecho de antejuicio, entonces un juez podría empezar a investigar si cometió conspiración, pero que eso no absolutamente nada que ver con la campaña electoral.

“Yo ya estoy inscrito – como candidato presidencial- ya tengo mi credencial, soy candidato oficial del partido Cabal”, dijo Mulet.

Al ser consultado si creía que esta acción era para limpiar el camino de algunos candidatos a la presidencia, Mulet afirmó que no sabe qué tipo de intensiones tienen para colocar esa petición de retiro de inmunidad, pero que él y el partido están para defender la Constitución.

“Este tipo de acciones no nos dan miedo… nos pusieron en la lista de los perseguidos a nivel nacional, y eso me honra a mí, estar en la lista d ellos perseguidos y no en la de los perseguidores, de los malos, de los asesinos, de los violadores de Derechos Humanos”, concluyó Mulet.