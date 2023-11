MP presenta 6 solicitudes de antejuicio, incluyendo al binomio electo, de las 8 que originalmente anunció

Según la acusación original, el MP busca investigar a los seis políticos por varios delitos.

En el caso de Bernardo Arévalo, Karin Herrera, Carlos Barrera y Raúl Barrera por los delitos de usurpación agravada, depredación de bienes culturales y sedición, todos en forma continuada.

Mientras tanto, a Samuel Pérez y Adán Pérez y Pérez, los señala de usurpación agravada, depredación de bienes culturales, sedición, tráfico de influencias y asociación ilícita.

Durante la presentación del caso, el MP aseguró que también haría la solicitud de antejuicio contra los diputados Aldo Dávila y Román Castellanos; pero finalmente sus expedientes no fueron presentados este día, pero no se descarta que ocurra en las siguientes horas.

Caso Toma de la Usac

El MP presentó un caso relacionado con los 13 meses que estuvo tomada la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) por estudiantes que protestaban contra la elección de Walter Mazariegos como rector de esa casa de estudios.

Según el ente investigativo, la manifestación fue utilizada como una plataforma política de candidatos del Movimiento Semilla, Winaq y VOS.

“El partido Movimiento Semilla utilizó como plataforma política la Universidad de San Carlos de Guatemala para su candidatura de los comienzos anteriores, eso está materializado en todas las redes sociales, pero lo que debemos entender en una forma de conjunto, que todos los actores hicieron una parte, los estudiantes tomaron la universidad y otros actores políticos utilizaron sus cargos y las redes sociales para instigar, para promover y para decir que estaban presentes en la lucha”, aseguró el jefe de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, Ángel Saúl Sánchez.

En seguimiento al “Caso toma de la USAC: Botín Político”, el MP, por medio de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación presentó seis solicitudes para el trámite de las diligencias de retiro de antejuicio en contra de seis personas. pic.twitter.com/llJDamNoX8 — MP de Guatemala (@MPguatemala) November 17, 2023

Por este caso, el jueves 16 de noviembre se realizaron 31 allanamientos y se giraron 27 órdenes de captura. Finalmente fueron detenidas cinco personas: Marcela Blanco, ex candidata diputada del partido Movimiento Semilla y quien no consiguió ganar un curul en las elecciones; Rodolfo Chang, decano de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la Usac; Alfredo Enrique Beber, ingeniero civil y catedrático; Eduardo Velásquez, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas y el estudiante Javier Alfonso de León Gómez, quien el próximo martes, día que deberá dar su primera declaración, iba a graduarse de la licenciatura en Física Aplicada.

Los cinco detenidos fueron enviados a prisión provisional y la audiencia de primera declaración está programada para el martes 21 de noviembre.