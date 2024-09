Negociación de cortes queda en manos de diputados

El Congreso tiene 19 días para elegir a los próximos magistrados del Organismo Judicial. Ayer, los presidentes de las comisiones de postulación para Corte Suprema de Justicia (CSJ) y salas de Apelación entregaron los expedientes al Legislativo, por lo que la negociación ahora quedó en manos de los diputados.

“La negociación ahora es política”, expresan legisladores que identifican a dos actores clave en los cabildeos: Luis Aguirre, de la bancada Cabal, y Gustavo Alejos, un empresario y político señalado en un caso judicial por “negociar” la lista de aspirantes a dichos cargos en el 2019.

Según se conoció, la siguiente fase en el Legislativo es perfilar a los candidatos que integran las planillas, en especial la de CSJ, en la cual los parlamentarios calificarán cuatro criterios: ideología, lealtad, personalidad y trabajo en equipo —aquí se incluye a qué grupo pertenece—.

“Nosotros, por ley, vamos a revisar el perfil de todas las personas. Cómo han trabajado en el lapso que han estado en el sistema de justicia y cuáles son sus méritos”, expuso Aguirre.

Sostuvo que es legítimo conocer a los candidatos a magistrados y reconoció que el papel de los comisionados fue positivo y que estaban satisfechos del trabajo que efectuaron al escoger una buena nómina.

Preguntado sobre si es un operador en dicha elección, Aguirre dijo que por ser jefe de bloque le corresponde revisar el tema, como de seguro lo hará cada representante de bancada. No obstante, indicó que al momento tienen 86 votos que incluyen a la Unidad Nacional de la Esperanza, Cabal, Vamos, Viva, Creo, Bien y los independientes —Semilla y Nosotros—.

En los cabildeos no entrará a figurar el expresidente del Congreso y diputado de Vamos, Allan Rodríguez, así como sus aliados, y “será el único caso”, aclaró.

Alejos en el mapa

En las votaciones para integrar la lista a la CSJ reapareció Alejos y en la de los 36 comisionados habría coordinado 10 votos, incluidos los tres de la planilla ocho —oficialista— que dirigía Gregorio Saavedra. Sin embargo, Samuel Pérez, de Semilla, sostuvo que el oficialismo no tiene ningún vínculo con Alejos.

“En el sistema de justicia de seguro los mismos operadores que han estado toda la vida deben tener contacto entre ellos”, expresó Pérez, al estimar como posible una relación entre abogados y Alejos.

Uno de ellos es Armando Ajín, quien llegó a la postuladora de CSJ en representación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Consultado sobre si Alejos tuvo injerencia en la decisión de las listas, Ajín respondió: “Desconozco qué es de su vida privada o relaciones sociales. No puedo decir sí o no; en mi caso no tuvo injerencia, pues tengo un criterio formado”, subrayó.

Si bien admitió que lo conoce, así como a su familia, porque los representó en dos casos, y que son amigos personales, hizo énfasis en que esto no significa que Alejos tuviera alguna intromisión en su desempeño como comisionado.

“Vi que fue un proceso diferente, largo, y cómo siempre tratan de involucrarnos a ciertas personas en todos estos procesos. En lo personal conozco un par de electores, pero ellos tomaron sus propias decisiones”, manifestó Alejos, al aseverar que es ajeno al proceso y que ignora cuál será el método que usarán los diputados en la elección.

También valoró que las fuerzas políticas cambiaron en este mandato y que a ellos les toca elegir y tendrán una forma de hacerlo. Expuso que ignoraba si el diputado Aguirre asumió un buen liderazgo. “Me imagino que será uno de los líderes en esta elección”, dijo, al reiterar que él no hace cabildeo en el Congreso. “No me considero un operador de cortes, porque no lo soy”, expresó.

Político

Por su parte, Ajín indicó que en el Organismo Legislativo es otro proceso, muy diferente a lo trabajado en las postuladoras.

En el Congreso, insistió, el proceso se desarrolla con un sistema democrático en el cual los legisladores tendrán a su cargo elegir a los 13 magistrados de CSJ más idóneos y a los 246 —titulares y suplentes— para salas de Apelaciones.

A su vez, Pérez expuso que en las listas “hay una opción amplia para elegir a lo mejor”, y que las bancadas aliadas que votaron a favor de la Junta Directiva serán las mismas que lo harán en línea por los candidatos a magistrados.

Por último, Aguirre adelantó que iniciarán los cabildeos con las diferentes bancadas y con los aspirantes al cargo.