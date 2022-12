ONU pide a Guatemala “fortalecer y garantizar” la independencia de la justicia

El llamado se produjo cuatro días después de que se dictara una pena de 4 años de cárcel contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, al cabo de un polémico juicio.

La jueza la declaró culpable de “abuso de autoridad” contra la administración pública”, en un fallo que Laparra, que llevaba 10 meses en prisión, tildó de “aberración jurídica“, afirmando que constituye un “terrible precedente”.

El juicio duró apenas 18 días y todos los que testificaron eran policías o funcionarios, además de un controvertido juez que fue investigado por la acusada antes de caer en desgracia y ser detenida, el 23 de febrero.

Laparra podrá salir anticipadamente en libertad si paga una fianza, pues la pena es conmutable.

La sentencia fue muy criticada por activistas y organizaciones de defensa de derechos humanos.

#Guatemala: UN Human Rights Chief @volker_turk is deeply disturbed at how the judiciary continues to be undermined and justice officials criminalized in the country. He calls on the authorities to strengthen & guarantee the independence of the justice system and fight corruption.

— UN Human Rights (@UNHumanRights) December 20, 2022