Pandillas exigen “su aguinaldo”: Denuncias de extorsión aumentan en fin de año y ya sobrepasan las 10 mil en 2023

Los pandilleros del Barrio 18, la Mara Salvatrucha e imitadores de estos, exigen en las últimas semanas ese aguinaldo a comerciantes, pilotos repartidores y recolectores de basura. Ya ha habido ataques contra estos últimos por no acceder a las demandas.

La fiscal de sección adjunta, de la fiscalía contra las extorsiones del MP, Angélica Margarita Sosa, confirma que los casos se han incrementado en estas fechas porque las agrupaciones delictivas cobran “el mal llamado aguinaldo a las distintas víctimas que tienen seleccionadas”.

“Esto no es una cuestión al azar, sino que, lamentablemente, por la misma capacidad de ataque que tienen cuando implantan la renta, las víctimas acceden a pagar por temor”, explica Sosa.

Según la fiscal adjunta, las victimas temen que les hagan daño y por eso pagan. Los pandilleros acechan normalmente a comerciantes, transportistas y vendedores ruteros, entre otros.

Las denuncias que han ingresado en el MP mensualmente revelan que las víctimas deben de pagar cuotas desde los Q500 hasta los Q2 mil 500, pero el “aguinaldo” podría llegar a los Q10 mil, según las autoridades.

“Esto varía de acuerdo con el grupo criminal que lo cobre y de acuerdo con la capacidad de las víctimas”, dice la fiscal adjunta.

Al final, agrega, en la implantación de la extorsión, es la víctima la que negocia, y depende de su capacidad de pago.

Las pandillas del Barrio 18 y Mara Salvatrucha son altamente organizadas. Más la segunda que la primera, creen las autoridades. Pero el denominador es la violencia que ejercen cuando no se les pagan. “Los imitadores no suelen cobrar venganza si no les pagan”, dice Sosa.

Los municipios más afectados por este flagelo son Guatemala, Villa Nueva, Amatitlán, Mixco, además, la cabecera municipal de Escuintla y Coatepeque, Quetzaltenango.

El MP señala que en estos lugares hay una gran presencia de miembros del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha.

“Puedo hablar del sector de Mixco, Villa Nueva, también en Escuintla. Allí sabemos que operan ambos grupos criminales, la MS13 y el Barrio 18. Entonces eso definitivamente hace también que la peligrosidad y que el índice de denuncias aumente”, indica.

Sosa también señala a Quetzaltenango y Coatepeque, como los lugares en donde han visto un aumento en los casos. “Allá operan las dos pandillas y eso hace a las víctimas más vulnerables y que exista un mayor número de denuncias”, explica.

La fiscal adjunta hace el llamado a la población para que denuncie cuando sea víctima de extorsión. “Existen varias maneras y uno es llamar al 1574. Este teléfono está de servicio las 24 horas. A través de esa línea personal, puede pedir la asesoría respectiva”, expresa.

Este 4 de diciembre las autoridades llevaron a cabo la Operación Muralla a través de 44 allanamientos con el objetivo de capturar a presuntos extorsionistas y mareros. Se reportó la aprehensión de más de 40 personas.