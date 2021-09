PNC captura a presunto violador que quedó grabado en video cuando abandonó a su víctima

Según esa investigación, el 24 de febrero de 2021, la víctima caminaba en un sector de la zona 8 de la ciudad de Guatemala cuando abordó el taxi para dirigirse a su casa.

Durante el trayecto, el taxista le dio una bebida y la mujer perdió el conocimiento, por lo que creía que había sido violentada sexualmente por el piloto del automotor.

Según el reporte policial de ese día, la víctima fue auxiliada por los Bomberos Municipales en la sexta calle A y quinta avenida de la zona 7 capitalina. Una joven de 23 años denunció ante los agentes de la PNC que la víctima le comentó que el conductor de un taxi “blanco” la había abandonado en el lugar.

Ese momento, en el que es abandonada, fue el que quedó grabado en el video que se hizo viral.

La investigación determinó que el taxista llevó a su víctima a un hotel y que allí habría cometido el crimen.

El hombre será llevado a Tribunales y deberá responder ante la jueza de turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la mujer y Violencia sexual del Departamento de Guatemala.

Informan que taxista dejó abandonada a una menor que momentos antes fue violada, esto ocurrió en la colonia Landivar zona 7, los vecinos alertaron a las autoridades y la menor es llevada por los bomberos, me dió mucha rabia y tristeza. No he leído del tema en otro lado pic.twitter.com/iEJkbgWBws

— Andrea (@andall93) February 27, 2021