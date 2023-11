PNC intensifica prácticas de tiro para su personal

La próxima semana comienza una nueva jornada para que los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) continúen la práctica de tiro, que ahora será por lo menos cada seis meses, como una estrategia que se implementó este año debido a que hubo agentes que durante 20 años no volvieron a disparar ni a recibir tácticas para no ser desarmados, reconoció el Ministerio de Gobernación (Mingob).

En el 2023 también se adquirieron, aunque no todas para práctica, 2 millones 200 mil municiones calibre 5.56 mm a Q19 millones 250 mil, ambos lotes a la empresa Tiro Práctico S. A., según el portal Guatecompras.

Hasta junio último la práctica de tiro la habían llevado a cabo 14 mil de 42 mil agentes que conforman la fuerza policial, por lo que las capacitaciones continuarán la próxima semana, indicó Jorge Aguilar, portavoz del Mingob.

“Por primera vez en la existencia de la PNC toda la fuerza policial está practicando tiro este año, porque había policías que pasaron 20 años sin volver a disparar”, refirió.

Hasta el 2022 practicar tiro solo era obligatorio para los aspirantes a ingresar en la institución, quienes buscaban integrar unidades de investigación como la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) y la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (Sgaia), y los que buscaban un ascenso a oficial o comisario.

“Para que todo se desarrolle en orden y los agentes tengan suficiente preparación se hace por grupos. Van por comisaría y no todos tienen que venir a la academia de la capital para practicar, porque se les presta los polígonos del Ejército”, añadió.

“En cada capacitación cada policía recibe 50 proyectiles. Una caja con 50 municiones calibre 9 mm que son las que se utilizan en las prácticas y tienen un costo entre Q125 y Q150”.

Tiro

Una de las prácticas se llevó a cabo el 7 de agosto con 201 efectivos policiales en el polígono Laguna Táctica, ubicado en la aldea El Cerinal, Barberena, Santa Rosa.

Durante el entrenamiento, según el Mingob, se les instruyó a los agentes para controlar sus emociones antes de ejecutar el arma, y cómo actuar para atender situaciones de riesgo o si alguien los quiere desarmar.

Tecnología

Mario Mérida, exviceministro de Gobernación y analista en temas de seguridad, dice que si bien es importante la práctica de tiro para que los agentes tengan suficiente preparación, los agentes también deben adaptarse a la tecnología y para ello la cartera debería invertir en los polígonos virtuales, los cuales, a su criterio, son tan prácticos como “un videojuego”, pero incluso mejores para reflejar una situación real en la que los agentes tienen que saber actuar.

“No sé si es la cantidad correcta de dinero que se invierte para la compra de municiones y así practicar tiro. Lo que sí le puedo asegurar es que la tecnología para este fin ya es de punta, y no solo como una cuestión económica, sino también más realista a la intervención de los policías, cuando tengan que hacer uso de sus armas físicas”, afirma.

Con esta tecnología, según Mérida, los efectivos pueden acudir en cualquier momento a practicar y llevar un récord de asistencia y preparación, para que más adelante el ministerio pueda determinar el nivel de los conocimientos adquiridos.

Un polígono virtual con pantallas interactivas, de acuerdo con algunas páginas especializadas en la venta de esos equipos, puede tener un costo US$21 mil dólares —unos 168 mil—, que incluyen mantenimiento y actualización de equipos y software.

Balance

El extitular de la Defensa, Ronaldo Leiva, recomienda hacer un balance entre la práctica de tiro real y un polígono virtual, como se acostumbra en países de primer mundo.

“Los polígonos virtuales dan más tiempo para practicar y con menos gasto, pero eso no quiere decir que no se haga la práctica real. También se puede utilizar la munición de práctica, que es similar a la real”, agrega.

Las municiones, al igual que cualquier producto, también han incrementado de precio, indica Leiva.

“La munición calibre 5.56 mm que se usa en armas largas son baratas y se consiguen en la fábrica de munición que está en Cobán, Alta Verapaz, pero por lo general, la que usa la PNC para la práctica es la de 9 mm y eso hace que las capacitaciones sean más onerosas”, apunta.

En su momento, el entonces titular del Mingob, David Barrientos, dijo que como parte del proyecto buscaban adquirir cinco polígonos virtuales para ser distribuidos en otros departamentos. “Antes de disparar de forma real se utilizaría el polígono virtual, para que los agentes puedan reforzar sus habilidades”, puntualizó.

Desarmados

En fecha reciente, en las redes sociales circularon videos en los cuales se observa que los agentes se enfrentan cuerpo a cuerpo con delincuentes y resultan desarmados.

Uno de los casos ocurrió en Gualán, Zacapa, donde un delincuente, luego de forcejear con el agente, le disparó y lo hirió de gravedad, y provocó la muerte de otro uniformado en el mismo enfrentamiento.

El Mingob argumentó que para evitar estas situaciones los agentes reciben capacitación en defensa personal durante 11 meses.

Agentes policiales que prefirieron mantener el anonimato mencionaron que están de acuerdo con que la práctica de tiro sea constante, puesto que aunque antes tenían intenciones de hacerlo, no estaban autorizados y no podían disparar en cualquier lugar para no causar alerta y poner en riesgo a otras personas.