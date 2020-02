Postuladora no ha integrado nómina de Apelaciones por acciones dilatorias de representantes del Colegio de Abogados

Norma Santos, Judith Urizar, Enrique Cabrera y Luis Fernando Ruiz son cuatro de los 11 integrantes del Cang que se abstienen a votar para integrar la nómina de profesionales. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández Ovalle)

La votación empezó con la abstención de 13 comisionados, 11 de los 12 representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) y los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades de San Carlos y Rural, Dimas Gustavo Bonilla y Jennifer Nowell, respectivamente, quienes presionaban al resto de integrantes de la comisión para que se conocieran las impugnaciones que presentaron 58 profesionales que estaban inconformes con la puntuación obtenida en la evaluación.

LEA TAMBIÉN Evalúan competencias de 90 candidatos que aspiran a dirigir el TSE Manuel Hernández Mayén 10 de febrero de 2020 a las 12:46h

Los profesionales solicitaron una revisión de su punteo, ya que no llegaron a los 65 puntos mínimos para ser elegibles. Antes de que empezara la sesión habían rumores de que no habría sesión por falta de quórum, no obstante, estuvieron presentes los 37 comisionados.

Los representantes del Cang en su argumentación para integrar la nómina mencionaban que no estaban de acuerdo con que se llevará a cabo la votación, ya que no se había agotado el tema de la revisión de los punteos, incluso el comisionado Salvador Soto se retiró de la sesión por considerar que no se había hecho eco de esa petición.

Verónica Ponce, la única representante del Cang que ha votado, señaló que en ningún momento se ha violentado el derecho de los profesionales que piden que se revise su punteo, ya que no se ha resuelto ese punto, pero que “se ha violentado el derecho de los 554 profesionales que sí cumplen requisitos”.

Si al terminar la lista de los 554 profesionales que están aptos para integrar la nómina ninguno resultara electo, se hará otra ronda de votación y así sucesivamente hasta lograr la lista de los 270 profesionales.

Sin votos necesarios:

Hugo Roberto Jauregui Zonia De La Paz Santizo Corleto de Bocanegra Mirna Lubet Valenzuela Rivera Rogelio Can Si Dasma Janina Guillén Flores Gustavo Adolfo Morales Duarte Claudia Lucrecia Paredes Castañeda Mario Obdulio Reyes Aldana Juana Solís Rosales Sonia Doradea Guerra de Mejía Óscar Ruperto Cruz Oliva Carlos Rodimiro Lucero Paz Irma Elizabeth Palencia Orellana Wendy Angelica Ramírez López Santos Sajbochol Gómez Gloria Lilian Aguilar Barrera Anabella Esmeralda Cardona Cámbara Carlos Ronaldo Paiz Xulá Vilma Rossana Reyes González Aracely Amaya Fabián Julio Bonifacio Baquiax Bulux Édgar Alfredo Campos Salazar Lesbia Elizabeth Guzmán Valle Emilio Antonio Hernández García Walter Paulino Jiménez Texaj Maria Roselia Lima Garza Brenda Dery Muñoz Sánchez Walter Oliver Villatoro Diaz Roaldo Isaías Chávez Pérez Ana Margarita Fion-Lizama Zetina Selvin Wilfredo Flores Divas Aura Nely García de León Fausto Fernando Maldonado Méndez Franc Armando Martínez Ruíz Greta Antilvia Monzón Espinoza Maria Elena Orellana Morales Gustavo Adolfo Cárdenas Diaz Teodulo Ildefonso Cifuentes Maldonado Ronald Manuel Colindres Roca José Alejandro Córdova Herrera Jaime Amílcar González Dávila Lorena Isabel Flores Estrada Édgar Estuardo Melchor Solórzano Cruz Munguía Sosa Dora Lizett Nájera Flores Perla Ninette Nowell Maldonado Erwin Iván Romero Morales Wilber Estuardo Castellanos Venegas Nidia Violeta Domínguez Tzunum Jaime Fernando Echeverría Argueta

Discusión sin salida

La integración de la nómina de 270 profesionales para magistrados de salas de Apelaciones quedó entrampada por acciones dilatorias presentadas por los representantes del Colegio de Abogados.

La sesión empezó con una hora de atrasó, a las 14 horas, y durante tres horas hubo una discusión para conocer o no las impugnaciones que presentaron 58 profesionales que estaban inconformes por la puntuación obtenida en la evaluación, debido a que no llegaron a los 65 puntos mínimos para ser elegibles.

Los comisionados Salvador Soto y Luis Fernando Ruiz del Colegio de Abogados fueron los primeros en señalar a la comisión que se debían resolver las impugnaciones de los aspirantes.

Ambos comisionados hicieron énfasis en el artículo 28 de la Constitución Política que señala que los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley.

“En materia administrativa el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de treinta días. En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna”, señala el texto constitucional.

Ruiz señaló: “No estoy tratando de poner obstáculos o tratando de apoyar a los que supuestamente no tienen derecho, voy a decir algo que no debería decir, pero se supone que los abogados que se postulen deben conducirse y presentar sus solicitudes de manera técnica y formal”.

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, Gustavo Bonilla, opinó que sí estaban facultados para conocer y resolver las peticiones.

“Creo que estamos plenamente facultados para poder generar una ruta y darle respuesta a quienes correctamente han hecho los planteamientos a través de cada uno de los escritos o memoriales presentados”, dijo Bonilla.

Por aparte, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín, Milton Argueta, manifestó que la ley no permite conocer las impugnaciones que hicieron algunos candidatos.

“La Ley no lo permite y eso es abrir puertas para que se revisen los expedientes de saber de quiénes para que se suban o se bajen notas, mi voto desde ya es que en ningún supuesto, como se le quiera llamar -impugnación o revisión-, se abra un expediente y se vuelva a revisar la calificación”, manifestó Argueta.

Luego de que no habían acuerdos, el presidente de la Comisión decidió suspender ese debate y empezar con la votación para integrar la nómina.

Contenido relacionado

>Controversia por permanencia de magistrados de la CSJ y de Apelaciones después del 13 de octubre

>“Los amparos son como Netflix en una tele vieja”, dice magistrada de la CSJ

>Postuladora de magistrados para el TSE aprueba tabla de gradación