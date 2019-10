Postuladora para CSJ comienza a trabajar desde cero

Fachada del edificio del Organismo Judicial. (Foto Prensa Libre: Archivo)

Esta comisión deberá comenzar desde cero, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) amparó el 16 de septiembre a la Fundación Myrna Mack y al magistrado Noé Adalberto Ventura Loyo, y con ello dejó sin efecto el trabajo, hasta ese momento, de las comisiones de postulación para CSJ y para Cortes de Apelaciones.

El trabajo de la postuladora para elegir a los nuevos 13 integrantes de la CSJ tiene la oportunidad de hacer algunos cambios durante el proceso, y esto se ve como una oportunidad, señala el presidente de esa instancia y rector de la Universidad Mesoamericana, Félix Serrano.

El sacerdote explica que al no tener un plazo para conformar la lista que se enviará al Congreso, además de los estándares que se aplicaron en el proceso anterior, se podrán efectuar entrevistas y pruebas psicométricas, lo que no se pudo aplicar antes.

El tiempo que tome elegir a lo integrantes de las nóminas también dependerá, según Serrano, de la rapidez con que el Consejo de la Carrera Judicial envíe los expedientes y la información que se le solicite.

El fallo de la CC ordena al Consejo de la Carrera Judicial a evaluar en 48 horas a los interesados en ser magistrados de la CSJ, algo que no hizo en el proceso que se vino abajo.

“La postuladora está en la mejor disponibilidad de mejorar lo que se ha hecho con anterioridad y elevar los estándares”, indicó el presidente de la postuladora.

Lea también: Silvia Patricia Valdés presidirá la CSJ mientras se elige a nuevos magistrados

Período ampliado

La CSJ debía finalizar su período constitucional el 12 de octubre para que la nueva magistratura tomara posesión a partir de ayer, pero debido a que el proceso de elección se detuvo, los actuales magistrados permanecerán en sus funciones por tiempo indefinido.

Después de ser juramentada, la presidenta de la CSJ, Silvia Patricia Valdés, afirmó que no se trata de su presidencia, sino de algo que le fue “impuesto”.

Para ampliar las funciones, los magistrados de esta corte solicitaron una opinión a la CC, que resolvió que deben permanecer en sus puestos hasta que se elija a sus sustitutos, pero esto causó controversia entre expertos.

Los magistrados de la CC se basaron en el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial (OJ), que establece que ningún magistrado o juez, propietario o suplente en funciones y ningún funcionario o empleado del OJ, dejará su cargo aunque se le haya admitido la renuncia o cumplido el tiempo de su servicio, sino hasta que se presente su sucesor

Lea también: CSJ acata opinión de la CC y acepta mantenerse en el cargo mientras eligen a sus sucesores

Stuardo Ralón, presidente del Centro de la Defensa de la Constitución (Cedecón), afirma que una de las características del constitucionalismo moderno, en el que está inspirada la Constitución guatemalteca, es la limitación del poder.

“Los plazos constitucionales son instrumentos para limitar el poder, por ende, no son prorrogables y en caso los mismos no se respeten generan una violación a la Constitución”, aseguró.

Ralón reitera que la Ley del Organismo Judicial no es superior a la Constitución, y no se compone solo del artículo 71. “Por ejemplo, está el artículo 23 que establece que solo puede aplicarse la Ley del Organismo Judicial en forma supletoria —cuando no hay norma específica para un caso— en este caso sí la hay, ya que el artículo 30 de la Ley de la Carrera Judicial, norma posterior y especial, establece que al vencer el plazo de nombramiento de magistrados, estos pierden su calidad”, explicó.

Lea también: CSJ ordena que el Consejo de la Carrera Judicial sea investigado

Diferente opinión tiene el exmagistrado de la CSJ, Luis Fernández Molina, quien considera que esta repetición de elección se debe aprovechar para llevar a esa corte y a la de Apelaciones a los mejores jueces y magistrados.

“Hay un aspecto de fondo y uno de forma, el de forma es cumplir con el plazo y el de fondo es elegir con excelencia”, considera.

Fernández Molina recuerda que hace cinco años, antes de que tomara posesión la actual CSJ, también debieron ampliarse en el mandato sus antecesores. “No es lo ideal, pero es lo menos malo dada la situación tan compleja”, estimó.

En esto coincide José González, de Impunity Watch, quien indica que “no por cumplir con la fecha se deben nombrar jueces y magistrados con un mal desempeño”.

Para González es beneficioso contar con más tiempo para la elección de la nómina, pues se puede hacer un proceso de evaluación real y seleccionar a los mejores candidatos.

Contenido relacionado

Organismo Judicial confirma renuncia de magistrada Silvia Valdés

Magistrada Silvia Valdés pone a disposición del Congreso su cargo

Controversia por permanencia de magistrados de la CSJ y de Apelaciones después del 13 de octubre