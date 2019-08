Postuladores podrían tener conflictos de interés al reelegir a otros magistrados en las nóminas de CSJ y Apelaciones

Sede de la Corte Suprema de Justicia. (Foto: Hemeroteca PL)

En el 2014, el proceso de comisiones de postulación para CSJ y cortes de Apelaciones fue objetado por la forma en la que se integraron las nóminas de candidatos a magistrados para esas altas cortes, debido a que la elección se hizo entre ellos en un mecanismo conocido en ese entonces como “tú me eliges, yo te elijo”.

Cinco años después, esta “perversión” en las comisiones de postulación podría volverse a dar, si se integra primero la lista de candidatos en la postuladora de Apelaciones, de acuerdo con expertos y observadores del proceso.

Aunque en el cronograma de la postuladora de CSJ no se ha definido la fecha para integrar la lista de 26 candidatos, se espera que sea el 21 de septiembre, los decanos de las facultades de Derecho dan por hecho que así será, por lo que en la comisión de Apelaciones la lista de 282 candidatos se hará el 22 y 23 de septiembre.

“El yo te elijo, tú me eliges” es la forma en que los comisionados que forman parte de una Comisión se postulan como candidatos en la otra y si no resulta electo no apoya la elección de otros en la postuladora que integra. En el proceso del 2014 hubo 15 de estos casos.

Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, una de las organizaciones sociales que observa este proceso de postulación, señaló que las actividades se podría retrasar por dos apelaciones de amparos que están pendientes de resolver en la Corte de Constitucionalidad y que a su parecer el hecho de que los magistrados de Apelaciones hayan presentado una sola planilla es síntoma de una negociación oscura.

“Eso es algo de los argumentos del 2014, ellos lo que están tratando de hacer es el tú me eliges, yo te elijo, eso ya está arreglado, por eso es que fue planilla única la de los magistrados de las cortes de Apelaciones, ellos ya tienen el compromiso”, dijo Mack.

Agregó: “A ellos cuando les interesa son de Carrera -Judicial- y cuando no les interesa no son de la Carrera. Las evaluaciones para incorporar a los magistrados a la Carrera Judicial fueron arbitrarias, y sin reglamento, porque no hubo criterios para hacer la evaluación, eso es de la parte oscura de lo que se maneja y no lo dicen”.

Elvyn Diaz, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), aseguró que a pesar de que los magistrados tienen todo el derecho de reelegirse, el “yo te elijo y tú me elijes” no debe ser la escusa para hacerse del cargo, sino que debe integrarse por la capacidad del candidato.

“Derivado de lo que sucedió en el 2014 se evidenció como un mecanismo de negociación espuria. Esto ha quedado reflejado como uno de los principales vicios de las comisiones de postulación”, indicó Diaz.

Añadió: “Es lamentable que un abogado que aspira a ser magistrado también esté integrando una comisión de postulación, el deber, la ética impone que quienes han decidido participar en este proceso como comisionados deban de entender que su papel es ese, y que se reduce en elegir a magistrados independientes y que tengan el interés de fortalecer el poder judicial, y no un interés particular, cuando sucede eso estamos evidenciando que existe un interés particular y eso lleva a otro tipo de negociaciones que son sumamente cuestionables”.

El experto dijo que creen que “los comisionados” no deben postularse a un cargo de magistrado, pues el deber que les impone la constitución al integrar las comisiones de postulación es que guarden el plano ético y no la aspiración personal. “Si iban a tener interés de participar como magistrados no deberían de ser comisionados, ya que genera un conflicto de interés de ser elector y ser elegido.

“Sería una pena que los magistrados entren a negociar su reelección con los integrantes de la otra comisión ya que una de las condiciones de su reelección es apoyar comisionados. Ellos tienen su derecho de reelección sin duda alguna, pero no tiene que estar sujeto a este tipo de negociaciones”, aseguró el experto.

Mónica Marroquín, de Guatemala Visible, manifestó que ese ha sido un tema que han tratado y que busca que las comisiones de postulación no caigan en el juego de “tú me eliges, yo te elijo” pues va más allá y trasciende a lo ético, pero no hay nada en la ley que lo prohíba, “es algo que se puede dar sin ningún problema”.

“Nosotros hemos tenido reuniones con algunos comisionados que sabíamos que iban a hacerlo antes de que fueran juramentados por el Congreso, y hablaban de ese tema y que no era correcto. Pero no hay nada que lo prohíba, esta mal porque se pueden ver los intereses que se juegan y las negociaciones que pueden estar detrás. Habría que hacer una reforma a la ley para que no suceda”, concluyó.

Marroquín asegura que para evitar ese tipo de negociación, la comisión de postulación de CSJ es la que debe de elegir primero.

Primeros en postularse

Dos de los tres magistrados que integran la Sala Tercera de Apelaciones fueron los primeros en entregar su expediente en las Comisiones de Postulación este lunes 26 de agosto.

El primero fue el presidente de esa sala, Jaime Amílcar González Dávila, quien presentó su expediente en la Comisión de Cortes de Apelaciones ya que busca su reelección.

Él votó a favor de absolver a los directivos del IGSS en el caso conocido como IGSS-Pisa. Esa Sala también benefició con arresto domiciliario a la magistrada separada del cargo Blanca Stalling y votó para no retirarle la inmunidad al alcalde Álvaro Arzú.

La segunda fue Zonia de la Paz Santizo, ella lo hizo en la Comisión de Postulación de Corte Suprema de Justicia. Es vocal segunda de la referida sala. Ella votó a favor de retirarle la inmunidad al alcalde Álvaro Arzú. Por ser de la misma Sala votó a favor de absolver a los directivos del IGSS en el caso conocido como IGSS-Pisa y también benefició a la magistrada separada del cargo Blanca Stalling con arresto domiciliario.

También, como integrante de esa Sala, De la Paz Santizo anuló en Mayo de 2018, una resolución en la que la jueza Erika Aifán envió a juicio al ruso Igor Bitkov, luego de que el caso se retrotrayera por un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que anuló la sentencia él y su familia. Por ese caso, la Sala certificó lo conducente a Aifán pero luego de un ocurso en la CC, quedó sin efecto y el nuevo juicio contra Bitkov se tuvo que realizar, condenándolo a siete años de prisión.

Además votó para liberar de la prisión Mariscal Zavala a Samuel Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente respectivamente, ambos acusados de fraude y que recientemente fueron absueltos.

En lo individual, cabe destacar que fue la pesquisidora que recomendó retirarle la inmunidad al diputado Luis Rabbé, quien estuvo prófugo más de un año y recientemente detenido en México. Está señalado en el caso Plazas Fantasma. Y también recomendó retirarle la inmunidad a la diputada Nineth Montenegro.

Se supo que la magistrada Beila Estrada, quien integra la misma sala, presentará su expediente para CSJ el próximo viernes 30 de agosto, cuando vence el plazo para hacerlo.

De la Paz Santizo junto a Wilber Estuardo Castellanos Venegas y Gilma Valladares Orellana también presentaron la planilla única de magistrados de Apelaciones, quienes ahora integran la Postuladora de CSJ y que ha sido cuestionada.

Por aparte, la Corte de Constitucionalidad informó que hasta el viernes último, 23 de agosto, había entregado 423 solvencias para abogados como constancia de no haber sido multados en esa institución. El día siguiente fueron emitidas 84 solvencias y el domingo, 110.

