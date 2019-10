Presentan nueva solicitud de retiro de inmunidad contra Acisclo Valladares

El ministro Acisclo Valladares Urruela acumula dos solicitudes de retiro de antejuicio en su contra. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), presentó en Gestión Penal del Organismo Judicial una nueva solicitud de retiro de inmunidad contra el ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero.

La Feci vincula a Valladares en el caso denominado Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero.

Según las pesquisas preliminares en esta red participaron supuestamente Gustavo Alejos Cámbara, exsecretario privado de la Presidencia de 2008 a 2012; el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), Juan de Dios Rodríguez, exsecretario Privado de la Presidencia de Pérez y expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Acisclo Valladares Urruela, ministro de Economía, así como el empresario José Maynor Palacios Guerra.

Este es el expediente que presenta la Feci del @MPguatemala para solicitar el retiro de antejuicio del ministro de Economía Acisclo Valladares en el caso Red de Poder, Corrupción y Lavado. | pic.twitter.com/348D3Sfp2J — Edwin Pitán (@Epitan_PL) October 17, 2019

A decir de la Feci, se pudo identificar una red vinculada al ejercicio del poder en distintos períodos y gobiernos que se aprovechó de sus cargos para solicitar y obtener sobornos de contratistas, al mismo tiempo que utilizó a bufetes de abogados y constructores para encubrir el origen y lavar dichos recursos a través de sociedades off shore con sede en Panamá y Belice y la compra de bienes inmuebles.

Uno de los principales operadores de la financiación de las campañas habría sido Gustavo Adolfo Alejos Cámbara y uno de los beneficiarios habría sido Acisclo Valladares Urruela al supuestamente manejar las acciones de las off shore Tessant Inc., Ranger Worldwide Services Inc. y Vitchier Services Inc., con sede en Panamá, nutridas con recursos ilícitos y relacionadas con Alejos Cámbara.

Inversiones millonarias

Las sociedades vinculadas en el caso captaron US$7.2 millones -unos Q54.9 millones-, y según el señalamiento que efectuó en su momento la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), detalla que Valladares adquirió compañías relacionadas esta estructura.

La Feci y la Cicig señalan que el 15 de febrero de 2011 el empresario “José Maynor Palacios Guerra le transfirió US$1,421,650 -unos Q10.8 millones- a Dolansea Worlwide Corp., para pagar las acciones de la sociedad Deckner Assets Inc., pero los activos de ésta (apartamentos en Casa Margarita) los recibió y acabaron en poder de Gustavo Alejos Cámbara”.

Según los indicios, “dos años más tarde las acciones de las sociedades propietarias de esos apartamentos aparecieron en manos de Acisclo Valladares Urruela”.