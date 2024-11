Presidencia de la CSJ genera disputa entre candidatos

“El Organismo Judicial puede funcionar así perfectamente como está. No necesitamos que haya un presidente electo o no electo”, así se expresa el magistrado y presidente interino de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Rodimiro Lucero Paz, en un video en el que tuvo acceso Prensa Libre. En este se ve al magistrado en una reunión y de acuerdo con datos de una fuente que prefirió el anonimato, esta se realizó esta semana en Jutiapa.

Lucero Paz fue electo el pasado 3 de octubre por 159 de los 160 diputados del Congreso de la República. Por ser el candidato que obtuvo más votos, automáticamente fue designado para ocupar la vocalía uno de la CSJ y es quien sustituye al presidente en ausencia temporal o definitiva.

“Así podemos estar los cinco años y esto podría funcionar perfectamente, esta es la idea que hay que venderle a la población, no hay nada entrampado, no hay necesidad de entrar en consensos”, se escucha en la grabación. El magistrado se ha perfilado en el pleno de magistrados para la presidencia del Organismo Judicial (OJ), pero no ha obtenido el mínimo de votos -nueve- que se necesitan, contrario en las rondas de votaciones ha sido apoyado por cuatro magistrados con el que suman cinco votos.

“Cuando yo fui a pedir el apoyo le digo al amigo, yo quiero ser presidente de la CSJ y quiero ser el vocal uno”, dice el magistrado. Fuentes legislativas según se consignó en la nota de Prensa Libre “Grupos estarían interesados en que Carlos Lucero Paz sea el presidente de la CSJ a partir del domingo” se le vinculó que uno de los negociadores a favor de él, fue Nery Ramos, actual presidente del Congreso y diputado distrital de Jutiapa, aunque él lo negó.

El otro candidato

Carlos Ramiro Contreras Valenzuela, es el otro magistrado que se ha postulado en las rodas de votaciones para presidente del OJ. Él obtuvo en el pleno, el apoyo de 156 diputados para ser magistrado de la CSJ y actualmente es el presidente de la Cámara de Amparo y Antejuicio.

El pasado 7 de noviembre, el presidente en funciones, Carlos Lucero Paz, envió una carta a Contreras en el que le pide que desista de las restricciones a los expedientes que ordenó como presidente de la Cámara de Amparo y Antejuicio.

En comunicación con el magistrado Contreras indicó que el vocal uno está aferrado al puesto y que no quiere que se logren acuerdos.

Al indicarle sobre el video que circula, dijo que si tenía conocimiento y que esto coloca en una posición complicada al pleno de magistrados de la CSJ. “Estamos desobedeciendo una orden de la Corte de Constitucionalidad, seguiré buscando los votos”, indicó el magistrado quien agregó que ninguno de los ocho titulares que han votado por él, le han pedido que decline su candidatura.

Debida ejecutoria

El diputado de la bancada Cabal, Bequer Chocooj, a quien la CC le resolvió un amparo que le ordenó a los magistrados a reunirse todos los días hasta elegir al presidente del OJ, indicó que analiza presentar una debida ejecutoria para que se cumpla con lo dicho por los magistrados de la máxima corte.