Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantienen una disputa por el control financiero del Organismo Judicial (OJ) que se intensificó con el deseo, de algunos de ellos, de no querer entregar el cargo el próximo 12 de octubre. Eso según el propio presidente de la CSJ, Oscar Cruz.

El pasado fin de semana el presidente del OJ envió una comunicación a los presidentes de las postuladoras de CSJ y Corte de Apelaciones en el que informaba que el Palacio de Justicia no puede ser la sede de las postuladoras.

En respuesta, los 12 magistrados restantes que integran la postuladora de Apelaciones emitieron un comunicado que fue dado a conocer por el Departamento de Comunicación del OJ. En el mismo exhortaban a Cruz a no tomar decisiones administrativas, ya que la máxima autoridad era el pleno de la CSJ, según indica el escrito.

Pero por medio de una llamada telefónica, el presidente del OJ atendió a Prensa Libre, explicó su versión de los hechos. Dijo que las disputas entre los magistrados obedecen por el control de los recursos, pero que también existe una intención clara de sus colegas en no querer entregar los cargos de magistrados judiciales.

¿Cómo analiza el comunicado emitido por los 12 magistrados titulares de la CSJ?

Lamento mucho la actitud de los magistrados, especialmente de los presidentes de cámaras. Sigue con total desconocimiento de la Constitución, las leyes de nuestro país y ante todo quién es la máxima autoridad del Organismo Judicial, que es la presidencia del OJ.

Como presidente he tomado la decisión y he dicho que aquí, en el Palacio de Justicia, no contamos con las instalaciones adecuadas para poder albergar las comisiones de postulación, tanto para nominar magistrados a CSJ como a Corte de Apelaciones.

El espacio con el que contamos es un espacio que pueden estar bien 25 personas, pero más de eso no. Desde ese punto de vista yo no voy a permitir, en ningún momento, que ellos sobrepasen mi autoridad.

La autoridad la ejerce el presidente del OJ, no los presidentes de las cámaras. Ellos se deben circunscribir a administrar la justicia en sus cámaras, esa es función, no involucrarse en temas eminentemente administrativos y presupuestarios.

Son temas que corresponden exclusivamente al presidente del OJ. Ellos con eso incurren en un abuso de funciones. Ellos juraron defender la Constitución y no cumplen con eso.

Hoy tuvieron reunieron de pleno. ¿Los magistrados le explicaron su descontento por la carta que mandó descartando que la CSJ sea sede de las postuladoras?

Sí, ellos siempre manifiestan su descontento en todos los plenos. La situación es debido a que yo no acepte las presiones de ellos para que pudiera ceder la Gerencia General del OJ, cada pleno son inconvenientes.

Pero el fondo de todo es que ellos quieren tener la Gerencia General para aprovechar en algún momento algunas situaciones. Yo no voy a permitir, en ningún momento, que ellos puedan dirigir la Gerencia General.

Esa ha sido el fondo del asunto. Desde que yo asumí la presidencia contraté a los gerentes, accedí a quitarlos en su momento, pero después ellos quisieron proponer la gente que querían a su sabor y antojo. Yo no permití eso.

¿Por qué es importante la Gerencia General del OJ?

Es la que administra todos los fondos del OJ, especialmente todas las compras, todas las contrataciones, todos los sistemas informáticos y todo el presupuesto del OJ.

Como presidente del OJ yo soy el cuentadante, soy quien firma, entonces no puedo ceder ante esa presión, esa coacción que me mantienen los presidentes de las cámaras.

¿Desde hace cuánto viene la división entre la presidencia y el resto de los magistrados de la CSJ?

Desde marzo comenzamos con el tema de la gerencia del OJ, a partir de ahí no hemos podido avanzar. Ahora se ha extendido hasta en las mismas comisiones de postulación.

A lo interno me ha faltado el respeto en las mismas comisiones de postulación. Tratando de disminuir mi autoridad administrativa que tengo como presidente del OJ.

Analistas consideran que los magistrados tienen intenciones en retrasar el proceso de comisiones de postulación para postergarse en el cargo. ¿Usted ha identificado esta situación?

Así es, todas estas maniobras son para eso. Para no permitir la alternabilidad que debe existir en el poder.

Yo soy bien claro en mis discursos que nosotros como magistrados de las CSJ, nuestro período constitucional vence el 13 de octubre y que por ningún motivo debe prorrogarse ese plazo.

Estaríamos enviando un mensaje muy negativo a la población guatemalteca y especialmente nosotros como magistrados de la CSJ que fuimos juramentados por el Congreso de la República.

Juramos defender la Constitución y eso es lo mínimo que podemos hacer, defender la constitución y las leyes de nuestro país.

¿Las fricciones y oposiciones de los magistrados están frenando la agenda del OJ?

No hemos podido avanzar en nada. Es un retraso para el OJ todo este año con los intereses personales que se juegan.

Como presidente del OJ ni siquiera estoy interesado en volverme a postular. Mi único interés es generar del OJ la transparencia y avances en el sistema de justicia. Pero siempre he encontrado ese obstáculo en los intereses personales que se juegan.

En torno a casos si se ha avanzado, se han presentado amparo y antejuicios. Donde no han existido avances es en temas eminentemente administrativos donde ellos quieren participar.

Aducen que son la máxima autoridad administrativa. Pero según la Ley del OJ y la Ley de Servicio Civil, es el presidente del OJ.

¿Tomará alguna medida contra los magistrados por la emisión de ese comunicado?

Voy a analizar las medidas correspondientes contra las personas que ordenaron sacar ese comunicado. Lo que hacen con ese comunicado es un desconocimiento de la Constitución y las leyes.

Pero sobre todo me disminuyen mi autoridad como presidente de uno de los organismos de Estado. La Ley del OJ es muy clara con quién dirige el OJ, por lo tanto, ellos debieran de someterse a la autoridad y a la ley.