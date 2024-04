Aunque este año las autoridades reportan fuertes decomisos de cocaína, también reconocen que es un problema difícil de erradicar, esto debido a que las estructuras criminales buscan nuevas rutas y estrategias para trasladar cualquier tipo de droga.

Según las cifras del Ministerio de la Defensa (Mindef), este año a raíz de que se reforzó la cantidad de elementos castrenses en Petén y otras regiones para impedir el aterrizaje de narco aviones, los narcotraficantes optan por rutas marítimas y tratan de utilizar los puertos para entregar las mercancías.

En tanto que la Policía Nacional Civil (PNC), refiere que los alimentos y productos de uso diario, son el blanco para ocultar la droga que se intenta pasar por Guatemala.

Este año de acuerdo con lo reportado por el Mindef, se han decomisado cuatro mil 248 paquetes con cocaína, la mayoría en el océano, frente a las costas guatemaltecas y en contenedores del puerto Quetzal, Escuintla.

La dependencia informó que después que se reforzó la seguridad en Petén, identificaron que los cargamentos que provienen de América del Sur son trasladados por la vía aérea para aterrizar en Belice o en México. Reconocen que podría ser la razón por la que este año no se han localizado narco aviones en el país, si se toma en cuenta que en los cuatro años anteriores se localizaron 71.

Droga acumulada

Si bien se han reportado grandes decomisos de cocaína, los investigadores antidrogas de la PNC reiteran que esta cada vez pierde mercado, mientras que en El Salvador, Guatemala y México, se ha quedado para la venta al menudeo, debido a que esta es sustituida por las drogas sintéticas, principalmente por el fentanilo.

“Por esa razón ve que en la capital a cada poco decomisan cinco o diez kilos, lo mismo sucede en El Salvador, porque la cocaína queda para la venta al menudeo, principalmente donde hay discotecas y ese tipo de negocios”, afirmó un investigador policial.

Agregó que pesar de que el “mercado” de la cocaína disminuye, es un problema lejos de erradicar y las estructuras criminales se las ingenian para ocultar y trasladar la droga.

El experto sostiene que desde Colombia, Ecuador y Perú, la cocaína es disuelta en la ropa, al llegar a su destino la vuelven sólida mediante químicos. También le abren agujeros a los aguacates y las piñas para esconderla. Es por esa razón que, según el especialista, este año se incrementaron los operativos en los puertos.

Ante esta situación, en varias ocasiones los agentes antinarcóticos afirman haber encontrado polvos o químicos que son nocivos para las unidades caninas que los apoyan en los operativos de rastreo, ya que la intención de los narcotraficantes es que la droga no sea localizada, pero también provocar la muerte de los canes, aunque hasta el momento no lo han logrado.

Solo innovan

El analista en temas de seguridad, Federico Reyes, refiere que las constantes incautaciones y captura de personas con orden de extradición, reflejan la colaboración que Estados Unidos ha otorgado con los últimos gobiernos para desmantelar las estructuras criminales.

Reyes, dice que erradicar el tráfico de cualquier tipo de droga hasta ahora es imposible, si se considera que cada cartel siempre buscará nuevas estrategias para transportar la droga y pasar desapercibidos ante las autoridades.

"El hecho que no aterricen narcoaviones en Petén, no quiere decir que se haya acabado el problema y que no pasen por Guatemala, solamente que puede incidir en que estén usando otros medios para transportarla”, afirmó Reyes.

Las incautaciones

El pasado jueves, las autoridades decomisaron en Izabal 700 paquetes de cocaína valorado en Q84 millones. El 15 de marzo, se dio otro golpe a las estructuras del crimen organizado al localizar dentro de una embarcación ilegal en las costas del Pacífico 682 paquetes dentro de 23 bultos valorado en más de US$9.2 millones.

El 28 de febrero de este año, las autoridades encontraron más de dos toneladas de cocaína en dos camiones a 34 kilómetros de la frontera de México. El reporte de las autoridades determinó que la droga fue localizada en un doble fondo en el techo de los furgones. En esta oportunidad fueron capturadas dos personas.