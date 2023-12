¿Qué pasará en el TSE ahora que los magistrados titulares perdieron la inmunidad?

Blanca Alfaro, actual presidenta del TSE, la mañana de este viernes 1 de diciembre, tan solo horas después de que el Congreso retirará la inmunidad de los cuatro magistrados, en declaraciones a Prensa Libre dijo que la continuidad del trabajo del Tribunal debe ser sometida a un análisis. A juicio de Alfaro, el pleno no puede tomar decisiones al quedar incompleto, refiriéndose a que los magistrados bajo investigación no podrían asistir a las sesiones.

Por ahora Palencia y Rojas solicitaron una licencia especial par ausentarse de sus labores y Mynor Franco y Gabriel Aguilera estarían solicitando vacaciones, se informó este viernes.

Otros criterios

Ana Elly López, exmagistrada suplente del TSE, dice que aún con un proceso judicial que enfrentar, los magistrados titulares pueden continuar en sus cargos. Sin embargo, en un escenario que se gire orden de captura y los funcionarios fueran enviados a prisión preventiva deberán ser sustituidos provisionalmente por los magistrados suplentes, hasta que un juez dicte una sentencia.

“Los magistrados no tienen que renunciar si decretan prisión preventiva, solo cesan del cargo porque no van a ir a la oficina; si la sentencia es declarada sin lugar, se les devuelve su puesto, se les tiene que reinstalar y se les debe pagar todas la prestaciones que no recibieron mientras estuvieron ausentes”, explicó la exmagistrada.

López cita como ejemplo el caso de la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling, quien fue reinstalada en su puesto después de ser procesada en el caso Tráfico de Influencias y debía cobrar los salarios y demás prestaciones que dejó de percibir durante el plazo de la suspensión.

Según el Organismo Judicial, la decisión se tomó con base en el artículo 31 de la Ley de la Carrera Judicial, en su inciso E, el cual señala que la suspensión sin goce de salario de un juez o magistrado se produce “cuando se haya dictado auto de procesamiento en contra del juez o magistrado”.

“No hay obligación de renunciar antes de que se dicte sentencia porque no está fuera cargo”, enfatizó López.

Si los magistrados titulares estuvieran cesados del cargo por la investigación del MP, entonces le tocaría integrar pleno a los suplentes. Aún con cuatro el TSE estaría integrado.

López añadió que ante una posible ausencia de los magistrados titulares, serán los suplentes quienes tomen decisiones y ante la vacante de uno de ellos, serán los diputados quienes deben elegir quién debe ocupar la vacante de entre la lista de postulantes, o bien, dejar que las decisiones se tomen por mayoría.

Sin afectar resultados

El abogado constitucionalista Édgar Ortíz, reitera que el proceso que enfrentan los magistrados del TSE no tiene ninguna relación con los resultados del proceso electoral. Su análisis legal coinciden con el de la exmagistrada López.

“Ellos -los magistrados titulares- continuarán con su cargo, a no ser que sean sometidos a proceso penal y se les dicte prisión preventiva, aún así, serán los suplentes quienes los sustituyan”, dijo.

Agregó: El proceso en contra de los magistrados no interferirá en los resultados electorales, porque es una acusación por la sobrevaloración del software informático que se utilizó para el conteo de votos”.

La decisión de los congresistas se da después de que el pasado 29 de noviembre los diputados que integran la Pesquisidora del Tribunal Supremo Electoral (TSE) recomendaron en su informe el retiro de la inmunidad de los magistrados electorales, con excepción de la presidenta del TSE, Blanca Alfaro y los magistrados suplentes que lograron un amparo provisional que frenó las diligencias de antejuicio.