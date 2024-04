La Feci requirió a la Presidencia detalles de la ahora desaparecida Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia del Covid-19 (Coprecovid), en el marco de la investigación por las vacunas Sputnik V.

Esta unidad del Ministerio Público (MP) requirió información sobre la creación de la Comisión y los nombramientos de Edwin Asturias, director de la Coprecovid y el listado del personal que integró esa depdnencia; además, pidió información del nombramiento como canciller de Pedro Brolo.

El titular de la Feci, José Rafael Curruchiche, en entrevista para Prensa Libre, explicó que la investigación busca confirmar o descartar cuatro posibles escenarios de investigación que tienen hasta ahora. También señaló que la fiscalía, en la búsqueda de la verdad, podría alcanzar a altos exfuncionarios, si las pesquisas así lo orientan.

¿Cómo llega la investigación de las vacunas Sputnik V a la Feci?

Este caso lo estaba trabajando la Fiscalía contra la Corrupción. En el expediente hay aproximadamente 10 denuncias conectadas en una sola, también hay cuatro denuncias que son de la Contraloría General de Cuentas. También está incluida una denuncia que presentó en su momento el entonces diputado Aldo Dávila, personas particulares y, ayer, por la mañana nos notificaron la denuncia que presentó el actual ministro de Salud -Óscar Cordón-, así como una ampliación de denuncia que hizo el diputado José Chic. Con esto tenemos 12 denuncias conectadas.

Nosotros vamos a hacer una investigación integral, vamos a analizar varias líneas, y tenemos que comenzar con la Coprecovid, ya luego vamos a ir desarrollando nuestras tesis, nuestras hipótesis.

¿Cuándo y por qué se traslada el caso a la Feci?

Fue hace tres días que se trasladó y le hemos dado tratamiento inmediato, por eso se enviaron unos primeros oficios ayer.

Recordemos que Feci tiene una estructura muy grande, tenemos analistas criminales, financieros, investigadores y agentes de la PNC asignados a la fiscalía; de las 10 agencias que tenemos acá, cada una tiene cuatro auxiliares fiscales.

Según el acuerdo de creación de la Feci, las denuncias pueden venir cuando se encuentra alguna estructura criminal que esté integrada por particulares o funcionarios públicos que de alguna manera puedan generar impunidad.

¿Habrá más requerimientos por esta investigación?

No es que estemos empezando la investigación de cero, pero tenemos que escuchar a estas personas para ver qué rol jugaron, porque -la Coprecovid- estaba integrada por varias dependencias.

Necesitamos escuchar a estar personas, incluida también la exministra de Salud, Amelia Flores, al doctor Edwin Asturias, básicamente eso es lo que podemos comentar.

La exministra Flores, justamente hoy -jueves-presentó un memorial donde se pone a disposición de la Feci, dice que va a colaborar con la investigación. Es la primera que se pone a disposición.

¿Manejan posibles hipótesis en el caso?

Son aproximadamente de tres a cuatro las hipótesis que tenemos en este momento, son las líneas de investigación que vamos a confinar o descartar, pero no podemos revelar detalles de las líneas de investigación, son datos que por ahora no se puede informar.

¿Buscarán que los otros exministros de Salud también lleguen a la fiscalía?

Todos. Nosotros vamos a hacer una investigación integral, a todos los vamos a citar. No podría decirle todavía cuándo o en qué fecha, pero ya dependiendo de eso el fiscal a cargo deberá de elaborar un cronograma y en su momento vamos a citar a todos, para ver qué participación tuvieron y qué rol.

Algo que está haciendo críticas en redes sociales es que no se investiga al expresidente Alejandro Giammattei y al señor Miguel Martínez. ¿Cómo responden a esas críticas y comentarios?

En este país nadie es superior a la ley. Yo le digo que si me percate desde ayer -miércoles- que ciertas personas decían que por qué no se investigaba, y ahora que estamos investigando que por qué se investiga; quizá pretendiendo hacer quedar mal al MP y específicamente a la Feci de porque no se investiga a los señores Giammattei y Martínez.

La investigación va a llegar a donde tenga que llegar, y por eso es importante que citemos a las personas, para saber la realidad. Acá no estamos defendiendo a alguien o encubriendo a alguien, eso lo descarto. La investigación va a llegar a donde se tenga que llegar no importando quien sea.