Reorganización del MP fortalece la Fiscalía Transnacional (y despierta dudas sobre su campo de acción)

Por medio del acuerdo 35-2020, la Fiscal General somete bajo la jerarquía de la Fiscalía Transnacional cuatro unidades especializadas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La Fiscalía contra Delitos Transnacionales (FCDT) suma casi ocho meses desde su puesta en marcha. Se anunció como un equipo para investigar casos con incidencia internacional, aunque a la fecha persisten dudas sobre su competencia y el rol que desempeñará en casos de alto impacto.

También lea Giammattei denuncia dos casos de corrupción ante el Ministerio Público Eddy Coronado 24 de enero de 2020 a las 10:17h

En febrero de este año la FCDT empezó a funcionar para investigar desde casos de asesinatos o extorsiones hasta corrupción y de alto impacto.

La pregunta que persiste entre expertos de justicia, por un lado, es si la FCDT podrá perseguir delitos en todas las áreas que se le asignaron y, por otro, si no duplicará funciones con otras fiscalías.

Edgar Ortiz, director jurídico de la Fundación Libertad y Desarrollo, considera que la creación de la fiscalía tiene sentido, ya que los delitos transnacionales son una realidad y merecen una atención especial.

Sin embargo, Ortiz considera que el área de cobertura se podría ampliar en casos en los cuales no está claro por qué debería de intervenir. En ese sentido, a la FCDT se le asignó la investigación de una denuncia que interpuso el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Carlos Contreras, por un supuesto complot para atentar contra el régimen de compras.

“¿Cuál es la relación que podría haber entre una acusación de conspiración contra el IGSS y un delito transnacional? No se entiende. Entonces, no es que la fiscalía no sea buena, porque insisto que es razonable su creación, pero es sospechoso que la utilicen para retirarle un caso a la Feci”, cuestiona Ortiz.

En la misma línea opina José González, de Impunity Watch: “El MP debe evitar que se traslapen funciones o que haya discrecionalidad en la asignación casos a diferentes fiscalías. El problema que se ha observado en la creación de distintas entidades es que pudieran cruzarse unas con otras. Me parece se debe evitar que se trasladen casos según la conveniencia, y no según la especialización de cada fiscalía”, afirma.

Reorganización

Con la justificación de fortalecer las capacidades de investigación, el Ministerio Público (MP) publicó el acuerdo 35-2020, el 1 de octubre, en el cual se reorganiza a la FCDT y se someten bajo su jerarquía cuatro unidades especializadas.

Estas son: la Unidad Especializada Contra Organizaciones Criminales dedicadas a la Narcoactividad y/o Lavado de Dinero u Otros Activos y Delitos contra el Orden Tributario (UNILAT);la Unidad de Investigación Criminal Transnacional; la Unidad Especial contra Delitos en Aeropuertos y Aeródromos y la Unidad Especial Antipandillas.

David Gaytán, consultor en temas de seguridad, explica que estas unidades no dependían de una fiscalía sino respondían a la fiscal general. Ahora, con la reorganización, tendrán un superior jerárquico antes del despacho, que será la FCDT.

“Lo que hay que analizar es cuál es la necesidad de hacer esta reestructuración, que otorga facultades muy grandes a una fiscalía en específico”, cuestiona Gaytán.

Oswaldo Samayoa, analista en temas de justicia, coincide con que las unidades especializadas, que antes colaboraban con la fiscalía que se lo requiriera, ahora carecerán de independencia.

“Todo lo que actúen esas unidades tienen que comunicárselo ahora al jefe fiscal que van a tener. Aquí se somete a decisión de alguien que no conoce un caso a profundidad el criterio de qué tipo de evidencia puede ser útil o no”, afirma Samayoa.

Por otro lado, el entrevistado opina que no es estratégico atribuirle la responsabilidad a la FCDT de dirigir estas unidades, ya que la sobrecarga en sus responsabilidades. Además, por la diversidad de actos delictivos que puede conocer, no se especializa en nada y termina siendo poco efectiva, afirma Samayoa.

Consultado al respecto, Ángel Pineda, secretario de Asuntos Internacionales y de Cooperación del MP, negó que la reestructuración de la Fiscalía implique limitaciones al trabajo que desarrollan las unidades especializadas.

Pineda comentó que estas unidades no se manejaban por sí solas antes de la publicación del acuerdo 35-2020, sino dependían del despacho de la fiscal general.

“No hay variación en ese sentido, simple y sencillamente se hizo un reordenamiento del Ministerio Público, hay un cambio de modelo de gestión en atención de casos. Es un tema administrativo y no tiene que ver con el debilitamiento de la persecución penal, al contrario, lo fortalece, ahora ya hay más presencia del territorio”, justificó Pineda.

“Tiene sentido”

En el otro polo, están quienes consideran que el fortalecimiento de la FCDT tiene el propósito de combatir delitos transnacionales, un compromiso que se asumió con Estados Unidos.

Hasta la fecha, ninguna otra fiscalía lo ha hecho, opinan.

El exdiputado constituyente Alfredo García Siekavizza afirma que la FCDT forma parte del interés que tiene EE. UU. por combatir delitos transnacionales. Y de esto no se ha hecho cargo ni la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) ni en su momento la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cuestiona.

“Existen convenios que se firmaron con el gobierno de EE. UU. para perseguir crímenes transnacionales, como tráfico de drogas, lavado de capitales producto de drogas, corrupción y estafas, entre otros. En general, el combatir todo tipo de crimen que afecte más allá de nuestras fronteras. La Feci no ha trabajado en crimen transnacional”, afirma García Siekavizza.

Por su parte Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), opina que no hay elementos para pensar que el fortalecimiento de la FCDT tiene la intención de debilitar a la Feci o restarle protagonismo.

Comenta que, con anterioridad, ya ha existido casos que, por competencia, podrían conocer dos o más fiscalías. Quezada recuerda que cuando se creó la Feci, se le dotó de recursos y muchos casos se le dejaron de asignar a la Fiscalía contra la Corrupción.

Al contrario, Quezada considera que el fortalecimiento de la FCDT se debe a una apuesta de las autoridades del MP para atender los crímenes trasnacionales. Posteriormente, deberá evaluarse los resultados de estas decisiones, afirma.

“Cuando esta Fiscalía se formó fue porque existían crímenes transnacionales, de crimen organizado, que se salían de fronteras y necesitaban alguien que tuviera esa conexión con entes internacionales. Esta fiscalía va a tocar aspectos internos y fuera del territorio. (Su fortalecimiento) es parte de una política que esta autoridad considera que puede dar mejores resultados. No creo, sin evidencia, que se quiera debilitar a la Feci”, dice el entrevistado del CIEN.

Morataya: “Investigaremos casos que nos asignen”

Nelly Morataya, jefa de la Fiscalía contra Delitos Transnacionales, dijo que el acuerdo de creación de la fiscalía establece que tienen competencia para conocer los casos que sean designados por el despacho de la Fiscal General, Consuelo Porras.

Agregó que cubrirán casos cuando converjan “elementos” internacionales. Estos pueden ser, por ejemplo, la víctima, una prueba, el bien tutelado o una línea de investigación, matizó uno de los fiscales que acompaña a Morataya.

Según estadísticas del MP, entre 2017 y 2019 se han presentado 22 denuncias por casos transnacionales. Los delitos más recurrentes son asociación ilícita, tráfico ilícito de personas, lavado de dinero, entre otros.

En una respuesta institucional, el MP negó que se busque debilitar la labor de la Feci. Argumentó que fue incorporada al esquema organizacional y también se le dotó de una unidad de apoyo técnico de 60 personas, que se conforma por investigadores, analistas criminales, analistas financieros y personal de apoyo.

Asimismo, la institución justificó que, entre el 1 de mayo de 2019 — cuando Consuelo Porras cumplió un año de gestión —, hasta la fecha, la Feci lleva 88 casos investigados, 40 judicializados, nueve estructuras criminales desarticuladas, 180 sindicados o en investigación y 107 sentencias.

Sandoval: “Investigamos estructuras enquistadas en el Estado”

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), dijo que según acuerdo 59-2019 la fiscalía que dirige tiene competencia para investigar estructuras enquistadas en el Estado con capacidad para generar impunidad de sus acciones.

El fiscal evitó pronunciarse sobre si hay duplicidad de funciones con la fiscalía transnacional, ya que desconoce su ámbito de competencia.

Sobre los comentarios que sugieren que la Feci nunca investigó casos transnacionales, Sandoval negó los señalamientos.

“Hemos tenido casos que involucran delincuencia transnacional, por ejemplo, el caso TCQ, o el caso Odebrecht. Se conforman por operaciones de corrupción de índole transnacional”, afirmó el fiscal.

La FCDT se inauguró el 19 de febrero de 2019. En el acto inaugural participó el exembajador de Estados Unidos, Luis Arreaga. Se consultó con la embajada su posición respecto a la reorganización de la fiscalía, pero no hubo respuesta la cierre de esta nota.