Reos de la cárcel de El Infiernito retienen a guardias del SP en rechazo al traslado de privados de libertad

(Cárcel de El Infiernito, en Escuintla. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Sistema Penitenciario (SP) confirmó que 10 guardias de esa institución permanecen retenidos.

LE PUEDE INTERESAR Hacinamiento en cárceles es un peligro para la seguridad Glenda Sánchez 26 de abril de 2018 a las 04:37h

Autoridades efectúan este lunes 31 de agosto el traslado de al menos 40 a reos desde el Preventivo de la zona 18 hacia otras prisiones el país.

Según información preliminar, esto habría causado el descontento de los privados de libertad que mantienen retenidos a los guardias del SP.

Los traslados son para separar a reos integrantes del Barrio 18 que se dedican a las extorsiones y también están señalados de asesinato entre otro delitos.

El ministro de Gobernación, Oliverio García Rodas, informó que unos dos mil agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se dirigen al lugar.

Añadió que en las cárceles hay hacinamiento y hay un problema de manejo en las prisiones por los propios reos, por lo que se trata de poner orden.

“Porque no es posible que los reos son los que tengan el control de la cárceles en Guatemala, el día de hoy tenemos un problema en El Infiernito, hemos dado instrucciones precisas”, manifestó.

El funcionario agregó: “Yo expresamente he dicho que bajo mi responsabilidad si hay necesidad de hacer uso de la fuerza que se haga uso de la fuerza. No estamos mandando ni a disparar ni a matar a nadie, pero aquí se debe hacer el uso de la fuerza porque no podemos permitir este tipo de acciones”.

La PNC permanecen en la periferia de la cárcel El Infiernito, asegura que el control aún lo tiene el SP, y que en caso esto cambie ellos actuarían, pero que de momento se está a la espera de directrices, ya que los reos piden negociar el traslado de los denominados jefes.