Secretario General de la ONU expresa “preocupación” por la detención de Claudia González, exmandataria de Cicig

González se encuentra privada de la libertad desde hace más de un mes, señalada de un supuesto abuso de autoridad cuando estaba a cargo de una investigación contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling.

Stalling fue procesada por intervenir para eliminar acusaciones en contra de uno de sus hijos.

En su comunicado, la ONU explicó que lleva tiempo recibiendo informes que apuntan al uso de procesos judiciales como represalia contra las personas involucradas en la investigación y persecución de casos de corrupción con la Cicig.

“El Secretario General recuerda la importante contribución de la CICIG y de su personal a la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala“, dice el comunicado de la ONU.

En el comunicado, el secretario general hace un llamado a las autoridades para que “protejan al personal de la CICIG (ya sea internacional o nacional) de abusos, amenazas, represalias o actos de intimidación a causa de su trabajo“.

La Cicig fue una iniciativa de Naciones Unidas que fue creada en 2006 y desmantelada en 2019 por el Gobierno de Jimmy Morales.

Entre 2019 y 2023, al menos 50 operadores de justicia, periodistas, activistas y abogados guatemaltecos han tenido que salir al exilio debido a persecución penal en su contra de parte del Ministerio Público, cuya cúpula, dirigida por Consuelo Porras, se encuentra sancionada por Estados Unidos.

The Secretary-General is deeply concerned by the detention and prosecution of a former official of the International Commission Against Impunity in Guatemala (CICIG), Claudia González, for activities relating to her work for that body.

