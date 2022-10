Solo el 10% de la denuncias por violencia y femicidio logran llegar a juzgados

Los tipos penales de violencia contra la mujer y muerte violenta de féminas siguen siendo uno de los delitos con mayor incidencia en denuncia. Y el período estimado entre que se presenta una denuncia a que el caso llegue a un Juzgado de Femicidio podría tomar entre cinco hasta ocho años.

Localidades y cifras

De acuerdo con los registros estadísticos del Organismo Judicial (OJ) evidencian que las localidades en donde se acumula el mayor número de procesos por violencia contra la mujer son: Baja Verapaz, Retalhuleu, Jutiapa, Alta Verapaz y Zacapa; y las localidades en donde menos casos se presentan es en Chimaltenango y Totonicapán.

Mientras que los casos penales por el delito de femicidio son en Guatemala, Jutiapa, Chiquimula, Escuintla y Huehuetenango.

De 2020 al 12 de agosto de 2022 recibió 17 mil 636 casos por femicidio y violencia contra la mujer, de los cuales dictó 7 mil 345 sentencias lo que representa un 42% de los procesos.

Fiscalías de cartón

De acuerdo con Linsley Tillit, representante de la Asociación Mujeres Alas de Mariposa considera que “las cifras son preocupantes por el rol que juega el Ministerio Público en la investigación a los delitos de violencia contra la mujeres” y agregó que el ente investigador ha solicitado un incremento de su presupuesto para el próximo año a fin de mejorar la atención a nivel nacional.

Entre otros argumentos que refiere el MP es la creación de las fiscalías contra el Femicidio y todo tipo de violencia contra la mujer en todos los departamentos del país, sin embargo, estás son consideradas como “fiscalías de cartón porque no tienen una estructura que permita llevar a cabo la investigación” y que se le dé respuesta las víctimas.

Tillit mencionó que “vemos una ineficiencia en el ente investigador y una falta de voluntad para llevar a cabo las pesquisas, es increíble que ante tantos delitos de violencia no sean investigados” y advirtió que esto “desmotiva a las mujeres a presentar las denuncias por el nivel de impunidad”.

Además, considera que la situación actual podría enviar un mensaje equivocado a los agresores de mujeres “porque saben que no les va pasar nada y que entonces pueden seguir cometiendo los hechos” dijo.

Dato preocupante

Algunas mujeres abandonan el seguimiento de su denuncias y esto podría responder a que “les genera tantos costos económicos y emocionales, también puede ser que sean desestimadas, o bien no se encuentran todas las pruebas necesarias para lograr judicializarse” dijo Karla López, analista de Diálogos.

Con respecto al bajo porcentaje de los casos que logran llegar a juzgados, en comparación a las denuncias promovidas “es un dato bastante preocupante” subrayó López.

La profesional hizo referencia que el presentar una denuncia por violencia contra la mujer es un tema bastante complejo derivado a que en algunas oportunidades las víctimas se topan con ciertos prejuicios y el que “no se estén judicializando los casos, desmotiva a las mujeres a presentar sus denuncias” y a esto se le suma que “en la sociedad guatemalteca es aceptable o tolerable que los hombres ejerzan cierto poder o control sobre las mujeres” dijo López.

Para poder contrarrestar este fenómeno que afecta las mujeres es necesario impulsar políticas públicas y locales, así como realizar “una encuesta de victimización sobre violencia contra la mujer o delitos sexuales, porque al no tener estos datos no sabemos cuales son las normas tolerables en la sociedad, o cuantas victimas no están denunciando y cual es la prevalencia de la violencia contra las mujeres” lo que es un factor importante.

Entre las iniciativas positivas impulsadas por el MP es el Modelo de Atención Integral para Mujeres, el cual “solo está a nivel de la ciudad Guatemala y que no exista esa atención integral en los demás departamentos hace que las mujeres no se sientan incentivas a denunciar, porque tienen que ir a varias instituciones y esto genera una revictimización” explicó la investigadora.

López también considera necesario impulsar campañas de prevención de la violencia a nivel local con pertinencia cultural, tomando en cuenta que “las realidades de las mujeres son diferenciadas, porque no es lo mismo una mujer de la ciudad, a una mujer del área rural” dijo.

¿Qué establece la ley?

El 18 de mayo de 2008 cobró vigencia la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer por medio del decreto 22-2008, con el fin de prevenir, erradicar y sancionar la violencia y se adoptaron todas las medidas adecuadas necesarias para su aplicación. Además, fueron creados juzgados y tribunales especializados en los tipos penales regulados en la normativa, al igual que las fiscalías en el MP.

En su artículo 6 de la referida legislación regula el femicidio como: “Comete el delito de femicidio quien, en el marco de las relaciones desgiuales de poder entre hombres y mujeres, diera muerte a una mujer, por su condición de mujer” se lee.

En el último párrafo establece que quien incurra en este delito podría ser castigado desde 25 hasta 50 años de prisión y no se otorgará reducción de la pena por ningún motivo.

Mientras que en el artículo 7 regula el delito de violencia contra la mujer y establece que lo comete “quien, en el ámbito público o privado, ejerza violencia física, sexual o psicológica” y en su último párrafo indica que la pena a imponer es de cinco a ocho años de acuerdo con la gravedad del delito.

Otras cifras

185 denuncias diarias de violencia contra la mujer recibe el MP

65 llamadas al día ingresan para asistencia a la victima al 1572

5 mujeres desaparecen diariamente

