Solórzano Foppa aceptará cargos por caso de violencia contra la mujer en una denuncia interpuesta por Karina de Rottmann

Añade que se señala audiencia para conocer el procedimiento específico de aceptación de cargos el 12 de junio de 2023 a las 8.30 horas y se menciona que el Ministerio Público deberá realizar las acciones para que la víctima comparezca a ese juzgado el día y hora señalado.

Señala que deberán abordar previamente lo concerniente a la indemnización en el marco de la reparación digna integral a la víctima.

El caso

El 16 de noviembre de 2017, Solórzano Foppa publicó un mensaje en Twitter en el que hizo referencia a otra publicación en la que se mencionaba que de Rottmann lo había criticado en una entrevista que ella le hizo al entonces presidente Jimmy Morales.

Solórzano Foppa escribió en su tuit: “Doña Karina está enojada con la SAT porque le embargamos sus cuentas por incumplir su convenio de pago. No obstante, todos los ciudadanos tienen derecho de exigirnos a los funcionarios que rindamos cuentas. Y así lo haré”.

Luego, Rottmann denunció a Solórzano Foppa por los delitos de abuso de autoridad y violencia contra la mujer en su manifestación psicológica.

La afectada aseguró que el tuit del entonces jefe de la SAT le causó daño social, emocional, laboral, económico y familiar y que el funcionario uso la red social para hacer pública una información que era completamente privada.

Una Sala de Femicidio ligo a proceso a Solórzano Foppa en febrero de 2020.

Otra aceptación de cargos

El exjefe de la SAT y abogado litigante está vinculado al caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero.

El 20 de abril recién pasado, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), coordinaron la captura de Solórzano Foppa y Justino Brito Torrez, por la posible comisión del delito de obstaculización a la acción penal. Ambos también son señalados de patrocinio infiel, según autoridades.

El 2 de junio pasado, Solórzano Foppa publicó un video en sus redes sociales en donde menciona que renunció a la recusación que había planteado en contra de Sergio Mena, juez Séptimo Penal, pues decidió someterse a la figura de aceptación de cargos porque considera que no va a tener un juicio justo.

“Considero que se vienen violando sistemáticamente muchos de mis derechos constitucionales y procesales y no estoy teniendo un juicio justo, no voy a tener un juicio justo y por eso también les quiero comentar que el día de hoy voy a aceptar cargos, voy a presentar un memorial de aceptación de cargos en el Juzgado Séptimo, también vamos a presentar otro memorial en otro juzgado en otro proceso en donde me estoy sometiendo, porque que sinceramente no vale la pena en este sistema de justicia”, dijo Solórzano Foppa.

En la audiencia del 2 de junio, Solórzano renunció a la recusación del juez y dijo que estaba en su derecho de hacerlo, con base al artículo 19 de la Ley del Organismo Judicial. Añadió que había presentado, ante el Juzgado Séptimo, un memorial para someterse a un proceso de aceptación de cargos y pidió a los magistrados que conocieran mejor esa acción, para agilizar el proceso.