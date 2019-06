Tribunal rechaza acción de Samuel Morales y sigue en el juicio de Botín Registro de la Propiedad

La exdiputada del cancelado Partido Patriota (PP) y extitular del Registro General de la Propiedad, Anabella de León declaró ante el Tribunal. (Foto Prensa Libre: Kenneth Monzón)

“Así como hay un proceso penal, hay un proceso constitucional. Este Tribunal analizó el incidente y determinó que la autoridad impugnada es la Sala Tercera de Apelaciones Penal. En consecuencia, el auto de procesamiento está incólume -que no ha sufrido daños-”, explicó la jueza Edna Maxia.

De esta forma el Tribunal Décimo Tercero Penal rechazó la acción de Samuel Everardo “Sammy” Morales quien había intentado suspender el juicio del caso Botín en el Registro General de la Propiedad que ya suma 103 audiencias y está en la etapa final.

“Al no ser la autoridad denunciada, no existe referencia para darle cumplimiento. No somos la autoridad denunciada”, recalcó la juzgadora Maxia.

El acusado Morales evitó pronunciarse y durante la resolución solo se le observó atento a lo que manifestó la jueza.

El recurso fue planteado el viernes recién pasado por el abogado Óscar Poroj. La acción sorprendió a los abogados. Algunos recordaron que el juicio comenzó el 30 de agosto del 2017 y ya fueron escuchados 88 testigos y peritos.

Poroj explicó que se trata en un amparo que fue notificado por la Corte de Constitucionalidad (CC) el 2 de agosto del 2018. En el acto reclamado la máxima corte del país le ordena a la Sala Tercera Penal que vuelva a fundamentar los argumentos relacionados en haber procesado por lavado de dinero u otros activos al hermano del gobernante, quien también enfrenta debate por fraude.

La acción se centró a que la jueza Silvia de León procesó solo por fraude a Morales y en una apelación la Sala también lo procesó por blanqueo de capitales.

Después de la resolución los defensores le pidieron al Tribunal que fundamenta bien la resolución y de nuevo los jueces rechazaron la acción de Morales. Además, recordaron que están en la fase final del juicio.

Anabella rompe el silencio

La exdiputada del cancelado Partido Patriota (PP) y extitular del Registro General de la Propiedad, Anabella de León, rompió el silencio y declaró que “no hubo dolo” para rechazar la acusación del Ministerio Público (MP) por haber autorizado supuestas plazas fantasma.

En su defensa recordó las Normas generales de control interno. “Para las contrataciones se delegó. A mí no me correspondía -autorizar las plazas 0-29- eran más de 600 personas, era imposible que lo hiciera”, dijo De León.

La investigación

Durante el debate el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron pruebas de las supuestas plazas fantasma que otorgó De León.

Además, según el MP, Samuel Morales está señalado por la factura de Plus Espectáculos y Promociones, S.A., por Q89 mil 975, pagados por el Registro. Para ello, la empresa simuló un evento de alimentos.

La investigación determinó que el Registro también pagó a Fulanos y Menganos Q90 mil por 564 desayunos que no fueron servidos, cantidad que coincide con el número de canastas.

Otra factura de Plus Espectáculos por Q89 mil 958, detalla la compra de las canastas que fueron entregadas por Abdy Estrada García, madre de la exnovia de José Manuel Morales Marroquín, el hijo del presidente Morales.

