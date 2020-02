Video: tío de Chelsiry Hernández afirma que la atropelló y escondió el cuerpo por miedo

Édgar Leonel Marroquín Barrera en Tribunales este jueves. (Foto Prensa Libre: Noé Medina).

El hombre aseguró que atropelló a la niña accidentalmente y por miedo escondió el cuerpo en el baúl de su carro y se lo llevó a su trabajo. Luego calcinó el cuerpo en un terreno baldío para deshacerse de el. Afirmó que lo hizo por miedo a que lo mataran.

“Lo que no quería es que me pasara algo… que me mataran. Siempre la han amado a ella y si algo le pasaba yo sabía que a mi también me iba a pasar algo”, dijo.

“No he dormido. La he pasado muy mal, deseando que este día llegue para poder solucionar todo”, expresó Marroquín Barrera ante las preguntas de los periodistas.

El cuerpo de Chelsiry Hernández, de 12 años, fue localizado calcinado en una finca de Villa Canales

Estas son sus declaraciones:

Video: Dadiana Cabrera.