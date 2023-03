VPU: Es real la posibilidad de tráfico de órganos en Guatemala

¿Cuál es el contexto?

El Congreso de Guatemala aprobó en 1996 el Decreto 91-96 que contiene la Ley para la Disposición y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células Humanas. "Las disposiciones contenidas en esta ley permiten iniciar de una manera sistemática la actividad de trasplante de órganos y tejidos, particularmente aquellos proveniente de donación cadavérica", cita una nota informativa del Legislativo. Luego de 24 años de vigencia, los legisladores consideran que la normativa debe actualizarse ante los cambios que ha dado el avance tecnológico y la ciencia. Por esa razón ahora en el Congreso la Iniciativa 4712 fue aprobada en tercera lectura el 3 de noviembre del 2016, sin embargo, en marzo de 2020 fue devuelta a la Comisión de Salud para un nuevo estudio y dictamen. Esa comisión de trabajo dio un dictamen favorable a la iniciativa con algunas enmiendas porque ahora las tendencias actuales del tema consideran trasplantes de donantes vivos y que el uso de células y tejidos humanos ha avanzado y evolucionado mucho. Esa iniciativa, entre otras cosas, plantea la creación del Consejo Nacional de Trasplantes, que integra el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el Colegio de Médicos y Cirujanos, la Universidad de San Carlos y aquellas casas de estudios superiores que tengan una facultad de Ciencias Médicas. También lo integraría el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y representantes de la Sociedad Civil involucrados en tema de salud, sin tener participación directa con la atención a pacientes. En esta iniciativa también se habla de endurecer las penas a aquellas personas que trafiquen con órganos humanos. En la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas se castigan dos delitos: el de la disposición ilegal de órganos o tejidos humanos, por el que acusan a los cuatro médicos; y el de extracción y tráfico de órganos y tejido humanos. Este segundo no se los endilgaron a los señalados porque el riñón no fue transportado a ningún otro lugar en el país o el extranjero. La Fiscalía contra la Trata de Personas del MP, que dirige Alexander Colop, considera que este caso de extracción de órganos se constituye como el primero, documentado con prueba científica, que ocurre en Guatemala. No se atreve a decir que existen, o han existido más, pero tampoco lo descarta. Asegura que continúan las investigaciones e indagarán sobre ese extremo.