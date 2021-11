“Aquí no podré hacer nada”: jóvenes graduandos de Quiché se preparan para migrar en forma irregular a EE. UU.

Según las autoridades de Educación, más de 5 mil jóvenes se graduarán del ciclo diversificado en Quiché. Muchos de ellos han llegado al final de sus estudios porque ya no contarán con el apoyo de sus padres, que ya no les pueden pagar una educación universitaria y ante la falta de oportunidades laborales deciden viajar en forma irregular a los Estados Unidos.

Ludwig Chávez es un joven de 18 años que se graduará de maestro en el Instituto por Cooperativa en Joyabaj Florencio Carrascoza, el único en ese lugar, ubicado en uno de los municipios con un alto número de migrantes en Estados Unidos. Chávez explicó que solo espera graduarse y posteriormente migrar a EE. UU., como muchos de sus compañeros.

Con voz firme comentó que en su municipio no hay empresas que lo puedan contratar, y si quisiera trabajar en el Gobierno tampoco lo podría hacer porque para eso necesita “tener cuello” con algún político o funcionario.

“Seguiré los pasos de muchos amigos y familiares y me voy para Estados Unidos, allá sí podré progresar”, señaló Chávez.

“Me da un poco de temor porque se que el viaje es peligroso; además, tendré que dejar a mi familia, la que lucho todos estos años para darme una educación, pero ellos saben que aquí en Guatemala no voy a hacer nada por mi futuro. Me da mucha tristeza, pero no hay otra salida”, agregó el joven graduando.

Harim Quezada, director del Instituto por Cooperativa Florencio Carrascoza, de Joyabaj, comentó que también trabaja como docente en una comunidad del municipio e indicó que desde que comenzó la pandemia los niños de sexto primaria empezaron también a migrar a Estados Unidos. A algunos los mandan a traer sus familiares y otros, con tan solo 14 años, deciden viajar a ese país.

Es lamentable, dice, porque en el caso de los jóvenes graduandos muchos se inscriben en las universidades en Quiché y al poco tiempo abandonan sus estudios porque no cuentan con un respaldo económico al no tener una plaza laboral y sus padres ya no pueden ayudarlos. Es allí donde otro grupo de ellos decide también salir de Guatemala y probar suerte en Estados Unidos.

Rosolino Bianchetti, obispo de Quiché, ha comentado que la migración irregular hacia los Estados Unidos es la única alternativa que muchos jóvenes y adultos han encontrado a la pobreza y a la falta de oportunidades en este país.

“Mientras no existan oportunidades laborales y de estudio en el país, la migración ilegal continuará”, afirmó.

Caravana avanza entre cansancio

La caravana migrante avanzó este lunes por el sureño estado mexicano de Oaxaca mostrando signos de cansancio tras haber cambiado de región y andado más de 300 kilómetros.

La caravana se adentró este lunes 25 kilómetros en Oaxaca, segundo estado de México que pretenden atravesar en su camino hacia la Ciudad de México, donde buscan regularizar su situación migratoria antes de llegar a la frontera con Estados Unidos.

Esto implica que el contingente, conformado por al menos cuatro mil personas -en su mayoría centroamericanos y haitianos- llevan más de dos semanas de camino tras partir de Tapachula, municipio de Chiapas fronterizo con Guatemala, el pasado 23 de octubre.

La madrugada este lunes, los migrantes reanudaron su camino hacia Chahuites caminando sobre la carretera Panamericana para evitar que el cansancio y el calor del asfalto, se sumen a la fatiga que llevan a cuestas.

Antes de llegar a este municipio ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec, las autoridades municipales interceptaron a uno de los activistas que acompaña la caravana, Irineo Mujica de Pueblo Sin Fronteras, y los invitaron a quedarse en la unidad deportiva por el riesgo sanitario de la pandemia de covid-19, y además les pidieron usar mascarillas.

En el lugar, algunos migrantes mostraron su certificado de vacunación contra la covid-19.

México ha detectado más de 190 mil inmigrantes indocumentados de enero a septiembre, cerca del triple de 2020, además de haber deportado a casi 74 mil 300, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob).