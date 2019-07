CC “rechaza enfáticamente” las críticas de Jimmy Morales

Magistrados Gloria Porras, Bonerge Mejía, Francisco de Mata y Neftalí Aldana comparecen ante los medios. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)

Los magistrados titulares Bonerge Mejía, presidente, y los vocales Gloria Porras, Francisco de Mata Vela y Neftalí Aldana comparecieron ante los medios. Faltó la magistrada titular Dina Ochoa, quien fue nombrada por la Presidencia.

Sin mencionar a Jimmy Morales ni sus funcionarios, la Corte se pronunció ante a la opinión pública y la comunidad internacional sobre la “confusión de algunos actores sobre las funciones y las responsabilidades de la Corte de Constitucionalidad y las declaraciones emitidas en contra de las resoluciones de esta Corte”.

Leyendo un comunicado y sin opción a preguntas de reporteros, Mejía dijo: “Este tribunal rechaza enfáticamente expresiones infundadas y reitera que su único compromiso es la defensa del orden constitucional”.

Mejía continuó: “Las consecuencias jurídicas y políticas de la conducción de la política exterior del Estado de Guatemala constituyen responsabilidad exclusiva de los funcionarios legitimados para su debido ejercicio”.

Así, le reiteró a esos funcionarios y otras personas que han intentado atribuir a la CC responsabilidades que no le corresponde, que “los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superior a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable excepto en los casos señalados por la ley ley y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución”.

Sobre el amparo relacionado con el tercer país seguro, Mejía subrayó que la Corte “no le prohibió ninguna acción al presidente de la República. La resolución únicamente señaló el procedimiento establecido para la firma de un convenio de esta naturaleza, según el 171 de la Constitución, que establece que corresponde al Congreso aprobar, antes de su ratificación, los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional que afecten el dominio la nación u obliguen financieramente al Estado”.

Por último, la CC “por el bien de la ciudadanía y en la actual coyuntura, instamos a todos los funcionarios públicos a asumir sus responsabilidades, de conformidad con la Constitución Políticas y demás leyes de la República”.

Morales ha dicho que la CC ha resuelto sin apego a Derecho y que esto daña la política exterior del país.

Este es el amparo firmado por los magistrados

