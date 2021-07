¿Cómo obtener la licencia de conducir en Estados Unidos si no tienes la green card?

En Estados Unidos hay varias opciones para tramitar tu licencia de conducir (Foto Prensa Libre: Pexels)

Si ha realizado una investigación por su cuenta o tiene algún conocido que vive en Estados Unidos, seguramente estará muy consciente de la importancia de poseer la licencia de conducir en ese país.

Este documento tiene una importancia mucho mayor de lo que se piensa. Sobre todo para aquellas personas que se encuentran cumpliendo con los requerimientos para establecerse en el país de forma permanente.

Por esto muchos expertos en el sistema legal estadounidense, consideran que el acceso a dicho documento debería ser una prioridad para la población migrante.

En el siguiente artículo, conoceremos el porqué de esto y presentaremos algunos estados claves donde se puede tener derecho a la licencia de conducir sin poseer green card.

La importancia de la licencia de conducir en Estados Unidos

Una de las claves fundamentales para poder establecer la residencia en Estados Unidos de forma legal, es poseer la documentación de identificación.

En la mayoría de los estados la licencia de conducir para inmigrantes es un documento con beneficios muy limitados para quien lo posee. Pero no deja de ser un paso hacia la dirección correcta en lo que respecta a la permanencia dentro del territorio.

Si bien no negaremos que es un proceso que se hace tedioso y muy tardado, lo cierto es que al final siempre vale la pena todo el esfuerzo y tiempo invertidos para lograr dicho objetivo.

Aunque existe todavía un debate bastante reñido con respecto a este tema, tener la licencia para conducir es algo que puede facilitar muchos procesos claves.

Trabajar, conseguir un alquiler, trasladarse en un vehículo motorizado por el estado e incluso hacer la solicitud formal para un seguro. Son solo algunos de esos aspectos que forman parte de vivir legalmente en EUA, donde tener una licencia de conducir marca una diferencia importante.

En orden de prioridades, en Estados Unidos el documento más importante es el número de seguro social y luego está la licencia de conducir.

Y si bien el primero consiste en un beneficio exclusivo para las personas que cuentan con su ciudadanía norteamericana, hay muchos estados en donde existen reglamentos y leyes que permiten a los migrantes tener acceso a una licencia de conducir.

Aquí el truco consiste en conocer los requerimientos y limitaciones de dicho documento en cada uno de los estados donde es permitido acceder a una licencia sin ser ciudadano estadounidense.

Es importante estar conscientes de que dicho documento es completamente diferente a la licencia de conducir que pueden adquirir los ciudadanos norteamericanos.

Esto es hecho de esta manera para hacer más fácil el proceso de reconocimiento del propietario de dicho documento por parte de las autoridades.

Estados que otorgan licencia de conducir a indocumentados

De los 50 estados independientes que conforman el territorio de los Estados Unidos y que cuentan con el servicio de licencias de conducir para migrantes, la mayoría son entidades federales que poseen un gran flujo de población migrante durante todo el año.

Los casos más populares son California, New York, Nuevo México y el Distrito de Columbia.

Algo que tienen en común, es que en estos distritos los extranjeros forman una parte importante de la población.

Por lo tanto, estos ciudadanos representan un porcentaje importante dentro de la fuerza laboral, cultural y productiva dentro del distrito.

Esto permite comprender mejor no solamente la forma en que el sistema legal de los Estados Unidos trabaja, sino que también permite analizar el fenómeno migratorio desde una perspectiva más amplia que el mero debate político y moral tras todo este asunto.

Ahora, cuando abordamos el tema de las licencias de conducir para inmigrantes, la libertad de desplazarse en un vehículo motorizado para quien porte este documento es esencial.

Nunca debemos olvidar que cuando hablamos de las leyes en el territorio de los Estados Unidos, estas cuentan con dos divisiones importantes. Las leyes federales y las leyes estatales.

Las leyes estatales son aquellas que tienen validez únicamente dentro del territorio que comprende un determinado estado. Mientras que las leyes federales, son un conjunto de normativas a las cuales están sujetas todos los estados que forman parte del país.

Teniendo esto presente, las licencias de conducir para inmigrantes son un documento que tiene validez dentro de los límites territoriales del estado que la concede.

Esto ocurre principalmente porque la expedición y permisos de este documento son responsabilidad plena del Departamento de Vehículos de Motor (DMV) del estado en cuestión.

Entre los estados que cuentan con leyes y decretos que permiten la concesión de licencias de conducir a inmigrantes dentro del territorio de Estados Unidos se encuentran:

Washington

Fue el primer estado en establecer un decreto que permitía a la comunidad inmigrante de Washington poder obtener una licencia de conducir.

Desde el año de 1993, la ley H1444 permite a los solicitantes obtener dicho permiso con solo mostrar alguna factura o documento que valide su permanencia dentro del estado.

Nuevo México

Desde el año 2003, el Departamento de Vehículos de Motor cuenta con la ley H173.

En ella se estipula que cualquier persona puede hacer la solicitud para una licencia de conducir, incluso si el solicitante no dispone de su número de seguro social.

Utah

Utah también encabeza la lista de los estados con leyes que permiten a los inmigrantes tener acceso a una licencia de conducir.

La ley S227 entró en vigencia desde el año 2005 y permite al solicitante el derecho a conducir dentro de los límites territoriales del estado durante un año.

Illinois

Los inmigrantes que han vivido dentro del territorio de Illinois durante más de un año también tienen derecho a acceder a una licencia de conducir.

El único requerimiento de la ley S0957 es que el solicitante debe poseer un documento que verifique su identidad como un pasaporte o la matrícula consular.

Distrito de Columbia

Desde el 1 de mayo de 2014, ha entrado en vigencia la ley B20-275 para facilitar la obtención de la licencia de conducir a personas sin número de seguridad social.

El solicitante solo tiene que mostrar algún documento o factura con la que los encargados del Departamento de Vehículos de Motor puedan corroborar su estadía dentro del estado.

Vermont

En Vermont cuentan con la ley S38, la cual permite a personas que no son ciudadanos estadounidenses tener acceso a una licencia de conducir.

La denominada “tarjeta con privilegios para el operador” permite a su portador la capacidad de desplazarse libremente con un vehículo motorizado por el territorio que comprende el estado.

Nevada

Desde el año 2013, el Departamento de Vehículos de Nevada ha implementado la ley conocida como la SB 303.

El solicitante puede acceder a la licencia si cuenta con algún documento para corroborar su identidad y disfrutar de sus beneficios durante un año.

Maryland

En Maryland la ley que permite a las personas sin ciudadanía norteamericana optar por una licencia de conducir es la SB 175, y está en vigencia desde enero de 2014.

La misma también posibilita a las personas a acceder a otros documentos legales como tarjetas de identificación y permisos para conducir vehículos como ciclomotores.

Connecticut

Desde el año 2015 el Departamento de Vehículos de Connecticut ha empezado a implementar la ley H 6495 para la concesión de licencias a inmigrantes.

Este documento cuenta con una duración de entre 3 a 6 años y el solicitante debe de presentar una declaración jurada sobre su estadía como inmigrante en el estado.

Colorado

En el caso específico de Colorado, el Departamento de Transporte cuenta con la ley SB 13-521.

Los ciudadanos que no cuenten con un número de seguro social, tienen permitido solicitar la licencia de conducir presentando su pasaporte vigente o identificación consular.

California

El Departamento de Vehículos Motorizados de California está autorizado para emitir licencias de conducir a personas que no cuenten con la ciudadanía estadounidense.

La AB 60 permite a cualquier inmigrante solicitar dicho documento únicamente presentando algún documento que compruebe su estadía dentro del estado de California.

New York

La A3675, más popularmente conocida como la “luz verde”, ha permitido que la comunidad inmigrante dentro de Nueva York tenga la posibilidad de solicitar la licencia de conducir.

Ha sido una de las leyes más debatidas dentro de EE. UU., ya que la misma surgió como una respuesta inmediata contra las políticas migratorias de la administración Trump.

Oregon

La HB2015 es una de las pocas leyes que no exige al solicitante ningún tipo de documento para comprobar su estatus de inmigrante dentro del territorio.

Sin embargo, la persona tiene que hacer entrega de un documento que permita corroborar su identidad, este puede ser el pasaporte o la licencia de conducir de su país.

New Jersey

Aprobada en el año 2019, la A4743 habilita a cualquier residente de New Jersey a solicitar la licencia de conducir independientemente de su estatus migratorio.

El Departamento de Vehículos cuenta con dos tipos de licencia, una Real ID que cuenta con el reconocimiento federal y una estándar que solo tiene validez en el estado.

También existen leyes en Dependencias Federales como Puerto Rico en donde se aplican leyes que permiten a los inmigrantes solicitar una licencia de conducir dentro del territorio.

Características de las licencias para conducir de indocumentados

Algo importante en lo que se refiere a las licencias de conducir para migrantes, es que estas cuentan con un diseño exclusivo para las mismas.

Si bien esto podría parecer algo un poco superficial, lo cierto es que responde a una finalidad mucho más práctica.

La diferencia de colores, tamaños, diseño general e incluso las inscripciones de la licencia de conducir, están pensadas para que el documento resulte lo más específico posible. Esto ayuda a agilizar los protocolos y procedimientos de las autoridades.

Un buen ejemplo de esto es la licencia de conducir para inmigrantes disponible en Delaware y Virginia.

El documento se conoce oficialmente como “Tarjeta de privilegio de Conducir” y en la parte inferior del documento expresa que la licencia no califica como documento de identidad.

También es común observar en dichos documentos la frase “not valid for identification, voting or public benefits purpose”. Es decir, que dicho documento no cuenta como identificación y, por lo tanto, no permite que el propietario pueda votar o acceder a beneficios públicos.

La característica fundamental de este tipo de licencias de conducir, es que el propietario solo puede desplazarse de forma libre dentro de los límites del estado.

Por lo tanto, es fundamental que el documento posea una forma y diseño específico que permita diferenciarlo de la licencia de conducir para ciudadanos. De hecho, estos documentos tienen este punto especificado en su reverso.

Requisitos para obtener la licencia

Nunca debemos perder de vista que cada uno de los Departamentos de Vehículos y Motores de cada estado cuenta con sus propios requisitos para la solicitud de la licencia de conducir.

Por este mismo motivo resulta tan importante dedicarnos el tiempo necesario para consultar dichos requerimientos y exigencias. Esto, a su vez, es la forma más inteligente para poner de nuestra parte para agilizar el proceso.

Algo esencial en los procesos para pedir la licencia de conducir, es que el solicitante debe contar con documentos que comprueben su identidad, estatus y permanencia dentro del estado.

Los documentos para comprobar la identidad del solicitante son vitales para el Departamento de Vehículos Motorizados del estado. Esto se debe a que en ellos se evidencia información crucial del solicitante que posteriormente pasará a un registro general.

A pesar de que dicha información queda resguardada en instituciones estatales, los datos suministrados son totalmente confidenciales. Incluso en algunos estados para acceder a esos datos, los agentes requieren de la autorización de la persona.

Tanto la identidad como su estatus de inmigrante, pueden ser confirmados con la entrega de documentos claves que ya forman parte de la exigencia para permanecer en los Estados Unidos.

Es en estos casos donde el pasaporte actualizado muestra ser el mejor aliado de las personas que planean iniciar su proceso de establecerse legalmente en el país.

Pero existen algunos estados donde algunos documentos como la licencia de conducir o identificación del país de origen es suficiente evidencia.

Ahora en lo que se refiere a la comprobación de la estadía o permanencia del solicitante en el estado, es mucho más sencillo.

Para corroborar dicha información solo es necesario facilitarle al Departamento de Vehículos una carta de residencia o una factura de algún servicio cancelado por el solicitante.

Conclusión

Para poder establecerse de forma legal en los Estados Unidos, es necesario que nuestras acciones vayan en coherencia con nuestro deseo.

Cumplir con los requerimientos legales que exigen las autoridades es más que solamente algo para prevenir problemas legales. Es una manera de dejar claro el tipo de persona que somos y qué es lo que realmente pretendemos hacer dentro del país.

La licencia de conducir, es un documento fundamental para poder operar formalmente dentro del marco legal.

Esto va más allá de solamente algo que nos garantiza el poder desplazarnos dentro del estado en un vehículo motorizado.

Cosas tan fundamentales como trabajar, contratar un servicio, alquilar una casa o departamento e incluso para registrar a los niños en la escuela, son procesos en los que contar con algún tipo de documentación puede resultar algo extremadamente beneficioso.

Incluso si dicha licencia no permite que seamos capaces de desplazarnos fuera de los límites del estado, igual esto podría representar una ventaja considerable.

Nunca hay que olvidar que mientras permanezcamos dentro de un país que no es el nuestro, oficialmente podemos ser considerados como extranjeros. Por lo tanto, si queremos integrarnos de forma eficiente dentro de esta sociedad es necesario mostrar que estamos dispuestos a cumplir con los reglamentos.

Obviamente, cuando hablamos de Estados Unidos, ningún documento legal supera a los beneficios y ventajas que nos brinda la ciudadanía norteamericana.

Pero conseguirla es un proceso donde hay muchos elementos involucrados, por lo tanto, es algo que requiere de tiempo y mucha paciencia de nuestra parte.

Como hemos visto anteriormente, la licencia de conducir es un documento que fácilmente pueden solicitar personas que no poseen la ciudadanía. Solo se necesita conocer bien el sistema y cumplir con los requerimientos exigidos por cada estado.

Vivir en Estados Unidos de forma legal es posible. La clave de todo es conocer bien los requerimientos para hacerlo y tener la disposición de querer realizarlos de forma correcta.