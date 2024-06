Representantes de la comunidad migrante en EE. UU. se reunieron con el presidente Bernardo Arévalo y las autoridades del Consulado General de Guatemala en Nueva York, donde le exigieron al Gobierno que gestione ante Washington el otorgamiento del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para los millones de guatemaltecos que residen en ese país.

El encuentro entre los líderes migrantes guatemaltecos de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut y las autoridades del Gobierno de Guatemala se dio en el marco de una gira de trabajo que Arévalo desarrolla en ese país, viaje que incluyó su primera participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Las intervenciones fueron enviadas a la Redacción de Prensa Libre y Noticiero Guatevisión por los migrantes que participaron en la reunión, quienes esperan ser escuchadas tanto por las autoridades guatemaltecas como por las estadounidenses.

Durante el encuentro con la comunidad migrante, el mandatario fue acompañado de la secretaria privada de la Presidencia, Ana Tager, el canciller Carlos Martínez y el comisionado nacional contra la Corrupción, Santiago Palomo.

La principal solicitud de la comunidad migrante a las autoridades guatemaltecas es que se les apoye con gestionar ente el gobierno del presidente Joe Biden el otorgamiento del TPS; sin embargo, están conscientes de que es algo complicado, pues son múltiples las veces que se ha hecho ese pedido a Washington.

“Treinta y nueve veces se ha solicitado el TPS y no tenemos”, dijo una de las líderes migrantes que participó en el encuentro, quien añadió que ellos mismos se han movilizado hasta la Casa Blanca para hacer esa solicitud.

“Hemos perdido nuestro día de trabajo (…) y fuimos, sin embargo, a pedir el TPS a la Casa Blanca con la gasolina y con la comida justa que teníamos, porque necesitamos el TPS”, agregó.

Destacó que, debido a la corrupción en Guatemala, muchos niños y jóvenes optan por migrar hacia EE. UU.

“Nosotros hemos trabajado una vida, necesitamos un permiso de trabajo digno”, agregó la guatemalteca, quien señaló que forma parte de las trabajadoras del hogar.

Añadió que “necesitamos un permiso de trabajo digno, que nuestras familias puedan ir y viajar a nuestros países, puedan construir y vamos a levantar la economía”.

Afirma que, si los guatemaltecos tuvieran el beneficio del TPS, muchos podrían viajar y hacer inversiones. “Muchos quisiéramos hacerlo, pero a veces nuestras propias familias nos defraudan, nos roban el dinero, no lo hacen”, destacó.

“Si nosotros tuviéramos esa opción mejoraríamos la calidad de vida. Vivimos a escondidas y Sufrimos tantos desafíos que nadie los ve”, agregó la guatemalteca ante la comitiva oficial.

Otra guatemalteca que asistió al encuentro le dijo a Arévalo que no se trata de un colectivo de migrantes, sino de todos los connacionales que viven en esa nación, por lo que exigió que se les ponga atención a sus demandas.

“Señor presidente, necesitamos un TPS (…) y que nos apoyen todos los que puedan. No somos solo una organización de la red migrante, somos todos los guatemaltecos en los Estados Unidos”, dijo la migrante, quien añadió que necesitan ese estatus “por dignidad, por derecho, por respeto”.

“Tenemos tanta gente que tiene 40 acá -en EE. UU.- y no puede visitar a su familia, que no ha podido ir a enterrar a sus padres, que ha perdido hijos allá y no ha podido viajar”, lamentó.

Las autoridades guatemaltecas dijeron que se hacen las gestiones a través del Senado, puesto que “no es un simple trámite, no es una carta, es un movimiento, y parte del movimiento son ustedes”.

Sin embargo, recordaron que en EE. UU. se está en un año electoral y la atención está puesta en otros asuntos.

“Es un momento, digámoslo así de claro, terrible. Estamos en el peor momento, pero eso no tiene que limitar nuestro actuar”, dijo el canciller Carlos Ramiro Martínez.

Agregó que este gobierno ya hizo la solicitud del TPS y que la carta “llevaba un anexo muy grande, muy fundamentado en cifras ligadas al tema de desastres, pero también al tema de corrupción. El análisis que se hizo para solicitar el TPS era ligar a esos temas, cómo la corrupción ha llegado a que el Estado se vuelva incapaz de hacer obra o hacer obra de calidad”.

Qué dice Arévalo

El mandatario recordó que uno de los ofrecimientos hechos durante su campaña fue “transformar la naturaleza de la relación entre las instituciones públicas y su comunidad y la comunidad guatemalteca en el exterior”.

“Me refiero a que para nosotros es fundamental reconocer el papel que los guatemaltecos en el en el exterior siguen jugando dentro del país como una parte integral de la sociedad y de la economía, que es un hecho que a veces merecía algún tipo de comentario, pero que nunca se traducía en hechos concretos, que inclusive se llegaba a hablar de las remesas como algo que idealmente debería seguir creciendo cuando uno no se daba cuenta de que las remesas son la expresión de un problema profundo dentro de nuestro país, porque el guatemalteco no se va para afuera porque se quiera ir, se va a vivir afuera porque el país no le otorga una oportunidad de desarrollo personal y económico”, dijo Arévalo.

El mandatario destacó la importancia que tienen las remesas para la economía de Guatemala, al grado que estas generan más recursos que lo que ingresa por exportaciones, inversión directa y turismo.

“Si la economía nacional no contara con las remesas que los migrantes, los guatemaltecos residentes en el exterior envían a sus familias, la economía guatemalteca, que está ya en problemas, estaría en una situación mucho peor”, agregó el presidente, quien dijo que el 60 por ciento de la población guatemalteca es afectada por algún grado de pobreza.

“Nosotros hemos planteado la necesidad de transformar la forma como el Estado y las instituciones se relacionan con la población que vive en el exterior, a partir de una noción de ciudadanía sin fronteras, en donde lo que estamos buscando es mecanismos para reconocer la importancia que el migrante tiene estando ausente del país”, comentó Arévalo.