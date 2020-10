Conamigua: organizaciones migrantes cuestionan idoneidad de candidatos

Reunión de la Comisión de Migrantes del Congreso que en esta elección de autoridades de Conamigua transmitió todas sus reuniones en las redes sociales. (Foto: Congreso)

La elección de secretario y subsecretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) se ha vuelto a estancar y aunque líderes migrantes reconocen que el actual proceso ha sido más transparente ya que se publicitaron todas las reuniones de la Comisión del Migrante, dudan de la calificación que recibieron los cinco finalistas.

Los candidatos, y los punteos que obtuvieron para ser incluidos en el listado final, son: Raúl Eduardo Berríos Ramírez, 88.75; Ely María Zea Wellmann, 72.38; Álvaro Eduardo Caballeros Herrera, 69.94; Rita María Elizondo Hernández 69.75% y Carlos Eduardo Woltke Martínez, 68.56.

A los líderes migrantes les llama la atención que haya sido Berríos quien haya obtenido más punteo puesto que, a juicio de varios de ellos, es quien menos se ha escuchado en el ámbito migratorio.

En las hojas de vida del resto de los candidatos se observa que tienen considerable experiencia en temas relacionados a los migrantes, dentro de las cuales figuran trabajos en universidades y organizaciones de derechos humanos, dentro del Gobierno así como participación en estudios de investigación y múltiples diplomados y talleres.

No es así en el caso de Berríos quien su experiencia en el tema migratorio se resume a su participación en la Asociación Pro migrantes Centroamericanos (AMI) en la cual, afirma en su expediente, laboró como asesor ad honorem del 2013 al 2019.

La experiencia que destaca dentro de esa organización es el haber impartido dos diplomados relacionados a los derechos humanos de los migrantes.

En una página que tiene en Facebook, AMI muestra poca actividad, ya que sus más recientes publicaciones se remontan al 30 de julio del 2019, y en ninguna de ellas se ve una postura, por ejemplo, sobre la política de tercer país seguro de Guatemala.

Y más atrás, tampoco se ven pronunciamientos sobre la separación de familias, la muerte de menores de edad mientras estaba en custodia de las autoridades estadounidenses ni sobre la política Tolerancia Cero del presidente de EE. UU., Donald Trump.

Esto a pesar de que su misión, según su página, es solidarizarse con “los hermanos migrantes —y luchar— porque sean tratados dignamente y porque se respeten sus derechos humanos en el extranjero”.

Una fuente cercana al proceso de elección comentó que Berríos es el candidato que quieren ciertos diputados para que dirija Conamigua y el que contaría con el apoyo de las bancadas mayoritarias en el Congreso.

Esta fuente considera que Berríos sería “otro Carlos Narez” en Conamigua por su escaso conocimiento del tema.

El exsecretario Narez, quien llegó después de laborar como vocero del Registro Nacional de las Personas, se caracterizó por que durante los dos años y medio que estuvo en el puesto fue incapaz de echar a andar la institución y enfrentó a señalamientos de irregularidades, por ejemplo, en la contratación del arrendamiento de las nuevas y lujosas instalaciones.

Señalado de incapacidad, Narez fue destituido por el Congreso en abril pasado.

Piden elección despolitizada

“Las hojas de vida demuestran que el candidato -Raúl- Berríos no tiene conocimiento ni relación con los migrantes”, aseveró Marlon González, integrante de organización Misión Guatemala-USA, quien ha seguido de cerca el proceso de elección.

Para González es “inconcebible” y “no se explica” como la Comisión del Migrante le dio la calificación más alta a Berríos cuando es el que menos experiencia tiene de los cinco finalistas. Para el líder migrante, por lo menos entre los candidatos Caballeros, Zea y Woltke hay esperanzas de que puedan mejorar Conamigua, de lo contrario “todo seguirá igual que antes”.

“Le Pedimos al Congreso que despolitice la elección. Conamigua merece un cambio y no continuar siendo una agencia de empleo y de pago de favores políticos”, puntualizó González

Agregó que siguió de cerca el proceso de elección y la presentación del resto de candidatos en cuanto a los planes y conocimiento de la institución “fue mil veces mejor” que la de Berríos.

No participa en foro

Guillermo Castillo, miembro de Cooperación Migrante, coincidió en que Berríos no es el candidato idóneo para dirigir Conamigua puesto “que viene de la línea de UCN, partido cuyo máximo dirigente está detenido en EE. UU.”, además, “no ha presentado propuestas formales a la comunidad migrante”.

Ambas organizaciones de migrantes organizaron el pasado domingo un foro virtual para conocer los planes de los candidatos. Berríos fue el único que no asistió.

Catillo aseguró que intentó localizar a Berríos, pero no respondió a la solicitud.

“Se el llamó tres o cuatro veces y no contestó, dijo que hasta la próxima semana iba a dar entrevistas”, añadió González.

Se defiende

Berríos aseguró que su experiencia en el tema migrante “de más de 10 años está documentado”, por lo cual le genera dudas los señalamientos por parte de organizaciones de guatemaltecos en EE. UU., aunque considera que “no son todos, sino un pequeño sector”.

“No sé porque existe esa mala información, no quisiera pensar que es por parte de un candidato que no pasó o incluso que aún está en la competencia”, señaló Berríos.

Destacó que laboró en la Oficina de Prevención contra la Tortura en favor de los derechos humanos de los migrantes detenidos en el extranjero y deportados, lo cual, considera, desconocen los líderes en EE. UU.

Berríos indicó que no participó en el foro con los candidatos del pasado domingo porque se le avisó con demasiada premura. “Yo recibí un mensaje a las 9 y media de la mañana y lo vi hasta las 12 y respondí ‘con gusto’ solo díganme la hora y después vi que el foro era a las 13 horas, dijo el candidato.

Reconoció que AMI, organización para la cual ha laborado no ha tenido mayor exposición mediática ya que “los eventos no han sido públicos” lo cual no significa que no haya trabajado en favor de los migrantes.

Respecto a que esta asociación no ha efectuado ningún pronunciamiento por las múltiples violaciones a los derechos de que los migrantes han sufrido en los últimos años, Berríos indicó que “nuestro trabajo no es mediático y un pronunciamiento se queda en eso, pero nuestro actuar es más significativo”.

Experiencia en el ámbito migratorio de cada candidato

Raúl Eduardo Berríos

Asesor adhonorem en derechos humanos de la Asociación pro migrantes Centroamericanos (AMI)

Dos diplomados ofrecidos como parte de AMI y participación en proyectos de ley relacionados con derechos de los migrantes.

Oficina para la Prevención de la Tortura, experiencia en derechos humanos de los guatemaltecos detenidos en el extranjero y deportados.

María Zea Wellmann

Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, asistencia a migrantes retornados

Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez, consultora para el monitoreo de implementación de los protocolos para la recepción de niñez mirante retornada.

Fundación Cristosal, elaboración de informes sobre desplazamiento forzado interno.

Secretaría de Bienestar Social, experiencia en el Departamento de Niñez y Adolescencia migrante no acompañada.

Investigadora del Instituto sobre Dinámicas Globales y Territoriales, Universidad Rafael Landívar.

Asesora en temas de migración del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asesora política del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua)

Oficial de la Defensoría de la Población Migrante y Desarraigada de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Participación en dos seminarios/talleres, en temas relacionados a migración.

Álvaro Eduardo Caballeros Herrera

Área de migración en el Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad de San Carlos.

Consultor en temas de migración, derechos humanos de la niñez migrante y de pueblos indígenas en diversas instituciones como: Mesa Nacional para las Migraciones, Organización de Estados Americanos, Organización Internacional para las Migraciones, Organización Internacional del Trabajo, Miioneros Scalabrinianos, Fundación Avina, Conamigua, Oxfam y el Fondo de Población de Naciones Unidas.

Coordinador del área de migración del Instituto de Gerencia Política de la Universidad Rafael Landívar.

Experiencia como migrante en EE. UU. del 2003 al 2004.

Colaborador del Movimiento de Inmigrantes Guatemaltecos en EE. UU. (Migua)

Cuenta con 13 publicaciones sobre temas migratorios.

Ha participado en 13 seminarios, foros y ponencias.

Ha participado en la elaboración de 12 diagnósticos o proyectos de ley relacionados a derechos humanos, migración y movilidad.

Trabajó con varias organizaciones del estado en temas migratorios incluido la elaboración de la política migratoria.

Coordinó 14 diplomados sobre migración.

Es miembro fundador del Grupo articulador de la sociedad civil para las migraciones.

Rita María Elizondo

Subsecretaria de Conamigua del 2018 a la fecha.

Desde mayo del año pasado secretaria en funciones, luego de la destitución del exsecretario Carlos Narez.

Prestó asesora legal a migrantes guatemaltecos desde el 2009 por medio de la Parroquia San Juan de la Cruz, zona 7 capitalina.

Participación en ocho talleres y/o seminarios sobre temas migratorios.

Trabajó temas migratorios mientras estuvo en la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Capacitaciones, talleres y seminarios sobre migración en la Fundación Nahual

Asesorías a migrantes en EE. UU. por medio de la Cámara de Comercio Hispana de Los Ángeles.

Carlos Eduardo Woltke Martínez