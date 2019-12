Congresistas estadounidenses critican bloqueo de ayuda para Guatemala, El Salvador y Honduras

Usaid financia programas de seguridad, agricultura, educación y ambiente en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Tomada de Usaid Nexos Locales/Twitter)

Dos congresistas estadounidenses demandaron respuestas del Departamento de Estado sobre el congelamiento y recorte de millones de dólares para Guatemala, El Salvador y Honduras que, aseguran, ayudarían a reducir la pobreza y la migración infantil y familiar.

Se trata de los demócratas Eliot L. Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Casa de Representantes, y Albio Sires, presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental, Seguridad y Comercio Civil, quienes este 6 de diciembre firmaron una carta para Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense.

Señalan que la administración congeló US$48 millones para la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) para el ejercicio fiscal 2017, sin avisos de un futuro lanzamiento, y la eliminación de US$405 millones de asistencia para los tres países para el ejercicio fiscal 2018.

El 16 de octubre pasado, el Departamento de Estado anunció el restablecimiento de US$89.3 millones correspondientes al año fiscal 2017 y US$53.7 millones para los años fiscales siguientes. Según Engel y Sires, estos fondos están orientados a programas para la aplicación de la ley o para la implementación de los acuerdos de cooperación para futuros solicitantes de protección migratoria.

Ante eso, los congresistas subrayan que no se han restablecido US$48 millones para Usaid del año fiscal 2017 y no hay indicios sobre si se gastarán US$527.6 en asistencia para el año fiscal 2019.

“Estos fondos son esenciales para ayudar a crear oportunidades en Guatemala, Honduras y El Salvador que garanticen que los niños y las familias no se vean obligados a realizar la peligrosa caminata hacia el norte. La retención continua de estos fondos erosiona aún más la capacidad de Usaid para mejorar las condiciones en la región, las mismas condiciones que impulsan a las personas a irse a Estados Unidos para tener una vida más segura ”, expresaron los representantes.

La carta reclama explicaciones sobre el plan que elaboró la administración sobre las áreas prioritarias para cooperación el Triángulo Norte Centroamericano para restablecer la ayuda extranjera que se remonta a marzo de 2019, cuando el presidente Donald Trump suspendió la ayuda a los tres países por no detener la migración de sus ciudadanos y que estaba ocasionando una crisis humanitaria en la frontera sur de Estados Unidos con México.

Asimismo requiere información sobre si se restablecerán los fondos a Usaid del año fiscal 2017 y la asistencia de 2019 para los tres países.

También interrogan a Pompeo por qué la ayuda “crucial” para el desarrollo de 2017 y fondos económicos que se recortaron no se han restaurado, mientras que el gasto en fuerzas del orden y financiamiento militar extranjero del 2017 se restauró.

Por ultimo, los representantes inquieren sobre si los fondos restantes de 2017 y 2019 están vinculados a los acuerdos migratorios -en Guatemala se conoce como Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA)-.

El 22 de octubre, Mike Mulvaney, jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, reconoció que la administración recortó fondos de ayuda al Triángulo Norte Centroamericano para presionarlo por la firma de los acuerdos migratorios, que en Guatemala ya se estrenó con dos envíos de migrantes.

“Hacemos eso todo el tiempo. Estábamos reteniendo dinero al mismo tiempo para los países del Triángulo Norte. Estábamos reteniendo la ayuda para que cambiaran sus políticas de migración. Tengo noticias para todos: supérenlo. Va a haber influencia política en las relaciones exteriores”, dijo Mulvaney.

Antes, el 15 de octubre, Mauricio Clover-Carone, asesor de Trump para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que el programa de desarrollo para la región América Crece estaba condicionado a la implementación del ACA, firmado el 26 de julio y que en octubre no comenzaba porque, si bien la Corte de Constitucionalidad (CC) había dicho que ese convenio debía ser aprobado por el Congreso, finalmente no se hizo. Incluso el Ejecutivo no lo publicó en el diario oficial.

Usaid implementa en Guatemala programas en favor de la seguridad, agricultura, ambiente y educación. Para este año, la agencia había invertido US$82 millones 187 mil 48, según una publicación de Prensa Libre el 17 de julio.

