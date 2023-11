Congreso reelige a Raúl Berríos como secretario de Conamigua y el diputado Julio Lainfiesta es el nuevo subsecretario

La selección de las autoridades de Conamigua se efectuó con un mes de atraso, ya que las nuevas autoridades de la entidad, que sectores sociales han calificado de inoperante, debían tomar posesión el pasado 13 de octubre.

La lista de cinco aspirantes que fue enviada a Junta Directiva del Congreso de la República estaba integrada por el diputado Julio Francisco Lainfiesta Rímola (electo subsecretario), Mario Ernesto Archila Ortiz, Silvia Lucrecia Villalta Martínez, Raúl Berríos (reelecto director) y Álvaro Caballeros (actual subsecretario).

Mal desempeño

Recientemente, el diputado Carlos Batres, integrante de la Comisión del Migrante del Congreso, se refirió al funcionamiento de Conamigua y detalló que “ha faltado la atención, seguimiento y recursos que debe brindar a los migrantes retornados”.

Además, dijo que entre las funciones de Conamigua está la creación de oportunidades de trabajo para los migrantes retornados y la entrega de becas para los menores de edad, pero no se cumple.

“Respecto de la presencia de Conamigua en el aeropuerto para la atención de migrantes retornados, se han recibido quejas de que se limitan a entregar un pan con soda, y si no se juntan por lo menos 20 familias, no los llevan en bus al Cenma o a El Trébol. Conamigua no ha cumplido con su trabajo desde que fue creada”, dijo el parlamentario.

Según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), de un presupuesto de Q65 millones 230 mil 490 que Conamigua tiene vigente para este año, hasta la fecha ha ejecutado alrededor de la tercera parte, Q21 millones 76 mil 800, lo que aviva las críticas sobre su mal funcionamiento para la atención migratoria.

Organizaciones nacionales que protegen los derechos de los migrantes cuestionan que, desde su creación, Conamigua se ha caracterizado por la dificultad para ejecutar su presupuesto, lo que limita su capacidad de atención, puesto que la entidad está limitada a lo que diga el Consejo, el cual es presidido por el ministro de Relaciones Exteriores, además de representantes de Segeplán, del Organismo Legislativo, del Banco de Guatemala y de las carteras de Economía y Trabajo.

Roland Gramajo, líder migrante que radica en Houston, Texas, Estados Unidos, expresó que por desgracia la entidad no se ha podido desarrollar, en especial en ese país, donde miles de migrantes necesitan apoyo con asesorías sobre derechos laborales, entre muchos otros.

Agrega que una entidad como Conamigua podría establecer alianzas con colectivos comunitarios para guiar a los connacionales, pero no se hace porque “no hay voluntad”.