Congreso se atrasa en la elección de nuevo director de Conamigua

La lista de cinco aspirantes que fue enviada a Junta Directiva la conforman el diputado Julio Francisco Lainfiesta Rímola, Mario Ernesto Archila Ortiz, Silvia Lucrecia Villalta Martínez, así como Raúl Berríos y Álvaro Caballeros —secretario y subsecretario de la entidad, en su orden—. De no elegirse a los nuevos cargos, permanecerán los actuales.

El 13 de octubre debieron asumir funciones el nuevo secretario y subsecretario del Consejo de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua). Sin embargo, el Congreso aún no incluye en su agenda la aprobación de los nuevos directivos de la entidad que sectores sociales han criticado por inoperante.

En la intención por dirigir Conamigua figuraron personas con señalamientos o implicados en procesos legales. Entre otros, el exlegislador Marcos Yax, fue detenido el 31 de marzo último cuando en estado de ebriedad disparó al aire y amenazó a un motorista. Dejó el proceso de postulación de forma voluntaria.

Lainfiesta, por su parte, es señalado de violencia contra la mujer en un proceso en el cual el Ministerio Público solicitó su desafuero el 10 de julio.

Sin conocerse

“Esperamos que la Junta Directiva lo programe en agenda y lo presente al pleno para votar”, manifestó el diputado Carlos Batres, integrante de la Comisión del Migrante del Congreso, al admitir que los nombramientos no se dieron en los plazos establecidos.

“No pasa nada, nos estamos acostumbrando a eso; por ahora seguirán los actuales comisionados. La comisión estuvo en los tiempos para trasladar la terna. El atraso de presentación al pleno está en la Junta Directiva, con el argumento de que en las últimas tres reuniones de jefes de bloques no se llegó al cuórum”, expuso.

“Lo que vemos es una tendencia de retrasar los tiempos de toma de posesión y de elección, como es costumbre, y lo vemos con la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, añadió el parlamentario.

Mal desempeño

Sobre el funcionamiento de Conamigua, Batres indica que según los informes de las autoridades de esa entidad “han trabajado bien”, aunque en lo personal opina lo contrario y cuestiona el hecho de establecer sedes en departamentos como Zacapa, donde, según él, no tiene ninguna función.

“Ha faltado la atención, seguimiento y recursos que debe brindar a los migrantes retornados”, insistió el diputado, al destacar que entre las funciones de Conamigua está la creación de oportunidades de trabajo para los migrantes retornados y la entrega de becas para los menores de edad, pero no se cumple.

“Respecto de la presencia de Conamigua en el aeropuerto para la atención de migrantes retornados, se han recibido quejas de que se limitan a entregar un pan con soda, y si no se juntan por lo menos 20 familias, no los llevan en bus al Cenma o a El Trébol. Conamigua no ha cumplido con su trabajo desde que fue creada”, sostiene.

Según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), de un presupuesto de Q65 millones 230 mil 490 que tiene vigente para este año, hasta la fecha ha ejecutado alrededor de la tercera parte, Q21 millones 76 mil 800, lo que aviva las críticas sobre su mal funcionamiento para la atención migratoria.

Organizaciones nacionales que protegen los derechos de los migrantes cuestionan que desde su creación Conamigua se ha caracterizado por la dificultad para ejecutar su presupuesto, lo que limita su capacidad de atención, puesto que la entidad está limitada a lo que diga el Consejo, el cual es presidido por el ministro de Relaciones Exteriores, además de representantes de Segeplán, del Organismo Legislativo, del Banco de Guatemala y de las carteras de Economía y Trabajo.

El secretario es parte del Consejo, pero el presupuesto y, por consiguiente, los gastos, deben ser aprobados por este cuerpo colegiado.

Opiniones

Roland Gramajo, líder migrante que radica en Houston, Texas, Estados Unidos, expresó que por desgracia la entidad no se ha podido desarrollar, en especial en ese país, donde miles de migrantes necesitan apoyo con asesorías sobre derechos laborales, entre muchos otros.

Agrega que una entidad como Conamigua podría establecer alianzas con colectivos comunitarios para guiar a los connacionales, pero no se hace porque “no hay voluntad”.

Por su parte, el secretario de Conamigua, Berrios, estima lo contrario. “Es una atención histórica la que hemos dado. Nuestra ejecución, primero Dios, a final de año termina en un 90 por ciento”, anticipó.

“Los gastos más significativos son las sedes de Conamigua. Cuando asumimos en la entidad, hace tres años, solo se contaba con dos sedes, y en la actualidad hay 23”, hizo ver Berríos, al especificar que dichos centros se han instalado de forma estratégica donde se ubican las rutas migratorias.

Precisa, asimismo, que ofrecen atención legal, psicológica y social, y se fortalecieron las fronteras con sedes en Chiquimula por el paso de haitianos y venezolanos, a quienes se les ayuda con un kit de higiene personal y alimentación.

En cuanto a los retornados por vía área, enfatizó que hay un convenio con varias empresas para proporcionar transporte a las estaciones principales de abordaje de buses para que no se les dificulte llegar a sus lugares de origen.

Por último, indicó que pronto los convenios se extenderán para que el transporte llegue hasta las cabeceras departamentales.