Coronavirus: Suspenden deportaciones de guatemaltecos desde Estados Unidos

Un grupo de guatemaltecos deportados durmió la noche del 14 de abril en un ambiente del aeropuerto la Aurora. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Los vuelos de guatemaltecos deportados desde Estados Unidos han sido suspendidos temporalmente, confirmó este 16 de abril la Cancillería.

La decisión fue consensuada entre Guatemala y Estados, según la Cancillería. Por ahora no hay fecha para que se reanuden los vuelos y no se conocen las razones de la suspensión.

No obstante, todo transcurre en el contexto de la emergencia sanitaria por el coronavirus, problemas para recibir a los deportados y casos confirmados de la enfermedad entre los ocupantes de esos vuelos.

El martes último, un grupo fue albergado en colchonetas en el aeropuerto internacional la Aurora. Según el presidente Alejandro Giammattei, la medida fue provisional porque necesitaban tener reunido al grupo en tanto se sabían los resultados de las pruebas de coronavirus. Un día después, el grupo pasó al albergue Ramiro de León Carpio, zona 13 capitalina.

El ministro de Salud, Hugo Monroy, dijo ese mismo día que entre el 50 y 75 de los migrantes que fueron deportados han dado positivo de coronavirus, pero horas después cambió su versión y dijo que se había referido solo a un vuelo de deportados.

Entre esos escenarios, los obispos de Guatemala criticaron que los gobiernos de Estados Unidos y México mantengan las deportaciones en medio de la emergencia sanitaria y pidieron que sean suspendidas.

Al inicio de la emergencia sanitaria, Guatemala pidió a la administración de Donald Trump suspender los envíos porque en ese momento no tenía la organización para recibirlos, examinar si eran o no portadores del virus y trasladarlos a su lugar de origen. El plazo se venció el 19 de marzo y posteriormente se reanudaron los vuelos.

Guatemala ha dicho que Estados Unidos certifica que los migrantes devueltos no son portadores de coronavirus, pero hay al menos tres casos positivos reportados oficialmente aquí. Cabe resaltar que a finales de marzo el Ministerio de Salud dejó de dar detalles sobre los pacientes positivos, tanto de casos importados -entre los cuales estarían los migrantes-, no importados y comunitarios. Pero, aun cuando ya había reporte oficial sobre esos tres casos, el presidente Alejandro Giammattei contradijo al ministerio y aseguró que en ese momento no había casos positivos de covid-19 entre guatemaltecos deportados.

Hasta el momento Guatemala registra 196 casos positivos del virus, con 19 recuperados y cinco muertos.