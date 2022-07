Dos guatemaltecos habrían planeado una balacera masiva en EE. UU. pero fueron detenidos

Según detallaron, el 1 de julio una persona llamó para decir que había escuchado una conversación sobre un plan para un tiroteo masivo que llevarían a cabo el 4 de julio en Dogwood Dell de Richmond.

La balacera se llevaría a cabo en un anfiteatro con capacidad para unas 2 mil 400 personas, donde se llevarían a cabo actos por el Día de la Independencia de Estados Unidos.

La Policía coordinó una investigación con el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional para dar con el paradero de las personas que planeaban el atraque.

Se trata de Julio Alvarado Dubón, de 52 años, y Rolman Alberto Barcarcel, 38, señalados de poseer rifles de asalto, una pistola y municiones.

Police revealed a “hero citizen” halted an alleged planned mass shooting at a Richmond, Virginia Fourth of July celebration. Authorities arrested two people and multiple weapons and hundreds of rounds of ammunition were seized. https://t.co/r6TBgJm31u pic.twitter.com/gAMZSYBTgY

Según indicaron las autoridades, los detenidos son guatemaltecos que no tienen ciudadanía estadounidense y que quedarán bajo investigación.

El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, agradeció a quien hizo la denuncia, pues aseguró que detuvo una potencial masacre.

I want to thank and applaud the hero in Virginia that stopped a potential massacre by alerting our brave Richmond Police Department Officers that work tirelessly every day to protect our communities. Its a great reminder that if you see something, say something to your local PD.

— Governor Glenn Youngkin (@GovernorVA) July 6, 2022