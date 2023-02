EE. UU. anuncia una nueva fase de su plan de desarrollo de Centroamérica y se invertirán US$950 millones más

Esas inversiones se canalizan a través un acuerdo público-privado entre el Departamento de Estado y la organización independiente Partnership for Central America, en estrecha coordinación con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés).

Esta estrategia busca combatir la corrupción o a la violencia en los lugares de origen e incluye el apoyo de otros Gobiernos y de empresas estadounidenses.

El plan se concentra en Guatemala, El Salvador y Honduras, países que integran el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, de donde proviene el mayor flujo de migrantes que busca llegar a Estados Unidos.

Según explicó a medios este lunes un funcionario de alto rango de la Administración, el plan es un “esfuerzo a largo plazo” que busca “llegar a la raíz del problema” y que se suma a otros proyectos a corto plazo que abordan “los desafíos inmediatos en la frontera”, de los que ya están “comenzando a ver algunas tendencias positivas”.

En los últimos meses, el Gobierno de Joe Biden ha llevado a cabo iniciativas migratorias como el programa humanitario para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses aplicado desde comienzos de enero, que ha hecho descender un 90 % la llegada irregular de esos inmigrantes al país, según cifras oficiales.

La fuente de la Administración explicó, además, que desde agosto se ha registrado una caída del 71 % en el número de personas de esos países a las que interceptan en la frontera intentando entrar irregularmente.

