El patrullero que atropelló a un guatemalteco y llamó “repugnante basura” a los migrantes

si la policia o la migra dice detente haslo y evitaras consecuencias futuras, si a cambio corres sabiendo q seras atrapado estas infrigiendo la ley pero como ahora todo lo q sucede con los ilegales es culpa de trump jajajajaja pueden insultar a los agentes q estan haciendo su trabajo pero si el agente los reprende entran los derechos humanos y dicen q lo pateo, q le pego con la pistola q los insulto etc etc si no quieren ser maltratados obedezcan las ordenes de los agentes y punto ademas de entrar ilegalmente a tierra q no es la suya todavia pelean con los agentes y despues vienen las demandas por danos psicologicos, q no pueden dormir q ven espantos y muchas cosas mas para sacar un buen billete jajajaja