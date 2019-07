Reacciones al acuerdo migratorio firmado entre Guatemala y EE. UU.

La firma del acuerdo de asilo se firmó en la Casa Blanca, Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Fox News).

En su cuenta de Twitter Alejandro Giammattei escribió: “Debo pronunciarme en contra de un documento firmado sin la debida divulgación del contenido a la población de Guatemala”.

Añade: “Es una irresponsabilidad por parte del presidente Jimmy Morales haberlo hecho. Es el próximo gobierno el que tiene que atender esta negociación.

Esto la manifiesta el candidato presidencial luego de que el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, firmara un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que da asilo a migrantes que viajan a Estados Unidos.

Este acuerdo entre ambos países se firma luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una serie de declaraciones que ejercían presión sobre el gobierno de Guatemala.

Se debe analizar

La candidata Sandra Torres dijo que hay analizar si el ministro Degenhart tenía la facultad para firmar un acuerdo a con esas características internacionales. “De todas formas el acuerdo tiene que ir a través del Congreso, nos llama la atención de que el ministro haya ido a asumir un compromiso que no le compete.

Al cuestionarla sobre sus críticas contra el presidente Jimmy Morales, Torres respondió: “Yo si los estoy criticando, el que no lo ha criticado nunca es Giammattei porque son lo mismo. Giammattei ya hizo pacto con Morales, incluso dijo que iba a dejar a tres ministros, a la canciller, al ministro de Gobernación y al ministro de Comunicaciones”.

Enfatizó: “Él nunca ha criticado a Morales, medio lo criticó cuando vio que yo lo estaba señalando, pero no ha hecho ninguna crítica, la única que ha hecho las críticas he sido yo. Le digo al presidente que él podrá ser presidente, pero no tienen la aceptación, el pueblo no confía ni tiene la credibilidad”, señaló.

Dijo que por eso ella le pidió que dejara ese acuerdo para que lo firmara el próximo gobierno y no asumiera un compromiso que compromete el futuro de nuestro país por varios años.

Agregó que Guatemala no tiene la capacidad ni el financiamiento para atender a migrantes. “Necesitamos hacer acuerdos que competen al país, no nos podemos pelear con Estados Unidos que es nuestro principal socio comercial”, expresó.

Torres resaltó que en Estados Unidos viven más de tres millones de guatemaltecos que aportan a la economía. “

Norma Torres

La congresista de origen guatemalteco, Norma Torres, se pronunció al decir “que si bien hay muchas preguntas sobre los que contiene este acuerdo, la pregunta más básica es: si Guatemala está tan segura, ¿por qué su gente huye a nuestra frontera sur para escapar de la corrupción la violencia y la pobreza en sus hogares?

La idea de que Guatemala sería un país seguro para los refugiados de Cuba, África u otros países es ridícula y todos los saben. Una vez más el gobierno guatemalteco ha optado por desafiar la voluntad de su propio pueblo de ganarse al favor del gobierno de Trump. Esto es un insulto al sentido común, agregó.

Este convenio por lo que dice el punto 5 debe pasar para ratificación por el congreso . No es explícito pero podría ser el tema del “tercer país seguro “ Por otro lado ya se ha dicho que no se puede imponer sanciones pues violaría él TLC que tiene jerarquía superior . pic.twitter.com/OFZ82mn275 — Nineth Montenegro (@NineMontenegro) July 26, 2019

PDH analiza acciones

La Procuraduría de Derechos Humanos informó que luego de conocerse que el gobierno de la República firmó con EE. UU. un acuerdo de cooperación para el examen de solicitudes de protección, el procurador Jordán Rodas indicó que su equipo jurídico analiza las acciones del gobierno para determinar la legalidad de estas y emitirá un pronunciamiento al respecto.

Adelantó que el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, no tiene las facultades para firmar un acuerdo de esta naturaleza, según el artículo 194 de la Constitución Política de la República, que establece con precisión cuáles son las funciones de los ministros.

Firmaron y les importó un bledo que dejaran el futuro de Guatemala comprometido. Así se despide Morales de la presidencia más nefasta de la historia reciente. Con solo leer el comunicado oficial se deduce que firmaron, aunque le llamen de otra forma, ser un Tercer País Seguro. pic.twitter.com/VSyiwurafL — Manfredo Marroquín (@ManfredoGuate) July 26, 2019

Cámara apoya acuerdo

La Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham) emitió un comunicado en el que manifiesta que apoya la reciente firma del acuerdo que refleja la estrecha relación bilateral entre Guatemala y Estados Unidos, la cual se ha fortalecido en la búsqueda de soluciones conjuntas para el abordaje del fenómeno migratorio.

“Celebramos que se haya alcanzado un acuerdo viable entre Guatemala y nuestro principal socio comercial, que contempla la regularización de visas temporales de trabajo y el combate a la migración irregular”, expresó Juan Pablo Carrasco, presidente de AmCham Guatemala.

Según AmCham, este acuerdo brinda soluciones integrales como el Acuerdo de Cooperación respecto al Examen de Solicitudes de Protección, que busca cooperar con las políticas migratorias de ambos países. Asimismo, se negoció un convenio para el establecimiento de visas de trabajo temporal del sector agrícola, construcción y servicios, que les permitirá a los guatemaltecos viajar y trabajar legalmente en los Estados Unidos, y garantiza el cumplimiento de sus derechos humanos y laborales.

“Gracias a la firma de este acuerdo se logrará evitar sanciones, afectar la economía local, el incremento de los aranceles a las exportaciones de productos guatemaltecos y el aumento a la tarifa de envío de divisas”, aseguró Carrasco.