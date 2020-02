Guatemalteca que sería deportada, desafía a Trump y es invitada para estar en el discurso del Estado de la Unión

María Isabel Bueso vive desde hace 16 años vive en San Francisco, California bajo un estado migratorio especial para recibir un tratamiento médico para la enfermedad que padece.

Recientemente se graduó con honores de la Universidad Estatal de California, East Bay. Su tiempo lo ha dedicado a estudiar y a recibir semanalmente el tratamiento médico para enfrentar la mucopolisacaridosis tipo 6, una enfermedad génetica y potencialmente mortal que también es conocida como el síndrome de Maroteaux-Lamy.

Pero en agosto de 2019 recibió una carta de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos exigiéndole que abandonara el país en un mes como parte de las políticas anti migrantes que ha impulsado el presidente Donald Trump.

A partir de defender su derecho a permanecer en territorio estadounidense, la joven de 24 años se convirtió en defensora de cientos de migrantes que recibieron cartas similares.

Después de cuatro meses de incertidumbre, el pasado 6 diciembre Bueso y su familia recibieron la noticia que pueden permanecer en aquel país por dos años más.

Isabel Bueso, my guest to the #SOTU, and I sat down to talk with @AlexSavidgeKTVU & @abc7newsbayarea before the address. pic.twitter.com/uav6nMs1zI

— Mark DeSaulnier (@RepDeSaulnier) February 5, 2020