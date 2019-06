Guatemalteco acusado de abuso sexual se fugó en Estados Unidos

El departamento de policía lo está buscando después de que habría violado a un compañero de trabajo, mientras estaban en la instalación de pisos en Coral Springs, en Florida, Estados Unidos.

El señalado fue arrestado por cuatro cargos de agresión sexual y retención, pero le colocaron un monitor de tobillo con GPS que logró quitarse y escapar.

Según el informe, la policía de Coral Springs lo detuvo el 27 de febrero cuando habría violado a su ayudante de entre 12 y 18 años.

El crimen habría ocurrido en el baño de una casa donde trabajaban. “Las acusaciones sobre este arresto son muy preocupantes”, dijo la jueza de Broward, Jacke Powell, cuando fue la primera audiencia el 1 de marzo de 2019.

Los registros judiciales reportan que fue aplicada una fianza por US$75 mil y se le ordenó utilizar un monitor de tobillo, además de no tener ningún contacto con menores y permanecer en su residencia en Estados Unidos, según citó el diario Sun Sentinel.

El guatemalteco logró manipular el dispositivo y salir huyendo, mientras la policía de Coral Springs emitió una alerta pública para pedir ayuda a las personas para encontrarlo.

Aún se estima que podría estar escondido en el condado de Palm Beach o Miami-Dade, pero también podría estar intentando regresar a Guatemala para escapar de la acusación, explicaron los investigadores.

Andres Florentin was arrested in CS for the sexual assault of a minor child on 2/28/19. On 6/12, he cut off his ankle monitor and absconded. He may be hiding in the tri-county area. If you have info, please call CSPD at (954) 346-1300. Learn more: https://t.co/MQgMR3gliW pic.twitter.com/pIxTGNb3Cs

— Coral Springs Police (@CoralSpringsPD) June 27, 2019