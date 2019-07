Kevin McAleenan asegura que Guatemala no es un país inseguro y esta fue su razón

Enrique Degenhart y Kevin K. McAleenan durante la firma del convenio. (Foto Prensa Libre: AFP)

La declaración ocurrió el 26 de julio en una conversación telefónica con reporteros de medios estadounidenses, poco después de firmar el convenio con Enrique Degenhart, ministro de Gobernación, en el Despacho Oval, en presencia del presidente Donald Trump.

Abigail Hauslohner, periodista del Washington Post, cuestionó al secretario sobre las medidas que Estados Unidos abordará para responder a las inquietudes de los futuros solicitantes de asilo respecto a la inseguridad en Guatemala, en vista de que la alerta de viajes que elabora la embajada de Estados Unidos describe el riesgo a ser víctimas de crímenes, robos violentos, narcotráfico, una policía debilitada e infiltrada por el crimen organizado.

A eso McAleenan contestó: “Creo que es arriesgado etiquetar a un país completo como ‘inseguro'”.

Su declaración continuó: Eso es -con frecuencia pintamos a Centro América con una brocha muy ancha. Guatemala ha tenido una reducción significativa en su tasa de asesinatos y en la tasa de crimen violentos en los últimos cinco años. Anticipamos que eso seguirá así”.

Para el secretario “obviamente hay lugares en Guatemala y en los Estados Unidos que son peligrosos, pero eso no significa que no tenga un proceso adecuado, un proceso justo y completo al que los solicitantes de asilo se puedan presentar para obtener protección bajo ley internacional. En eso se enfoca el estatuto. Esto no significa la seguridad de todos los riesgos”.

En esa rueda de prensa telefónica, el alto funcionario precisó que si bien hay pasos pendientes luego del acuerdo, como la ratificación y la entrada en vigor.

“Pero estamos esperando avanzar en esos procedimientos en las próximas semanas. Así que esto debería estar funcionando en agosto”, afirmó.

Cuestionado sobre si considera que el Congreso de Guatemala “se moverá rápidamente en las próximas semanas para ratificarlo, e incluso con el antecedente de que la Corte de Constitucionalidad hizo la observación de que convenios de ese tipo deben ser del conocimiento del Legislativo, McAleenan contestó: En términos del proceso de Guatemala, dejaré que los guatemaltecos lo definan. Ellos creen que pueden trabajar esto, conforme a su régimen legal y la supervisión de la Corte de Constitucionalidad.

