La dramática situación de familia que busca reunir fondos y viajar para localizar a pariente que habría estado en el accidente en Chiapas

El joven pretendía llegar a Estados Unidos, pero en su recorrido, debía llegar primero a Chiapas para contactarse con el coyote que lo trasladaría, ahora, su familia desconoce su paradero.

Dominga narró que Elías se dedicaba a la agricultura, tiene esposa y dejó un hijo de 2 años.

“Por el niño se fue y me dijo: ‘mamá, voy a ir a buscar el futuro por mi hijo, pero también por ustedes. Esta vida de pobreza no es para nosotros, me voy a buscar suerte’”, manifestó Dominga.

Padre de migrante está enfermo

Elías es el menor cuatro hermano, y según su madre, desde hace tres años sostén de toda su familia, pues su padre está en coma narró luego que sufrió un derrame cerebral.

“Mi esposo no habla, no camina, nada, está en cama. Por eso mi muchacho se fue a buscar un mejor trabajo para sacarnos adelante”, dijo a Milenio la mujer de 65 años al recordar la última vez que abrazó a su hijo.

En busca de recursos

La familia del migrante guatemalteco fallecido reúne recursos económicos para luego decidir quién de los hijos irá a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para buscar a Elías.

Ya pasó casi una semana de la tragedia y ellos todavía no han emprendido el viaje a México, ya que aseguran que no saben qué hacer, adónde acudir, ni cuándo y cómo será el proceso de traslado de su familiar, ya sea herido o fallecido, reconoció Yolanda Lares, tía del migrante.

Esta situación también la viven familias de migrantes en Chichicastenango, Quiché; Quetzaltenango y San Marcos, donde la pobreza obliga a migrar a los pobladore, principalmente jóvenes.

Parientes de las víctimas del accidente esperan con incertidumbre la identificación de los migrantes fallecidos, mientras autoridades de Guatemala insisten en establecer el coyotaje como un delito federal.

La publicación de Milenio añade que Quiché forma parte de los 22 departamentos de Guatemala y es uno de los más pobres del país.

Afirma que de este departamento salió la mayoría de migrantes que viajaban en el tráiler que se accidentó en Chiapas el pasado 9 de diciembre y que dejó 55 muertos y más de cien heridos.

Juventud y pobreza

Pedro Méndez Salvador, de la comunidad Xepol, a 60 kilómetros de Santa Cruz del Quiché, afirmó que sobre todo los jóvenes tienen que migrar debido a la pobreza y a los bajos salarios.

El objetivo de los migrantes es llegar a Estados Unidos para luego enviar remesas y ayudar a mejorar la condición de vida de sus familias que se quedan en Guatemala, ya que los Q800 que ganan a la semana no es suficiente.

Pedro narró que tiene un hermano de 25 años que resultó lesionado en el accidente.

Milenio destaca que Quiché, además de tener los índices más bajos de desarrollo en Centroamérica, fue zona de conflicto armado en Guatemala.

Destaca que la guerrilla guatemalteca dominó esta zona, ocasionando rezago, atraso y marginación en las comunidades de ascendencia maya.

