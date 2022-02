“Me dejó cinco costillas rotas y la clavícula fracturada”: el angustiante relato de guatemalteca sobreviviente del accidente de migrantes en Chiapas

Marisol vivió lo que le ha ocurrido a muchos migrantes guatemaltecos en su viaje a Estados Unidos en busca de un futuro mejor.

Actualmente está donde una su hermana; cuando se le preguntó qué la llevó a tomar la decisión de salir del país, ella respondió “la inseguridad, el abuso y el temor, ya tenía amenaza de muerte, mucha inseguridad”.

Recordó que en la colonia donde había estado le robaron y se da el delito de la extorsión.

Marisol se dedicaba a las ventas por su cuenta y la colonia donde vendía era afectada por la delincuencia, especialmente la extorsión, aunque algunas veces fue víctima de asaltos y agresiones físicas.

También había decidido salir del país por la seguridad de su hijo y teme por la vida de él y de ella.

Externó que sumado a la pandemia del covid-19, la criminalidad merma las oportunidades para salir adelante, lo que la obligó a viajar a Estados Unidos.

Marisol indicó que denunció lo que había sufrido, pero la situación se fue complicando; además, paga alquiler, “ya no daba más”.

En su relato, agregó que prestó dinero a su familia y otros préstamos por aparte para viajar a EE. UU., aunque el recurso no le alcanzó para que su hijo también viajara. Ahora su deuda es de Q110 mil

“Me siento agradecida con Dios, porque yo le dije a Dios que me diera una señal para mi hijo y fue que no, porque es mi hijo y lo amo tanto y siento que le salvé su vida”, manifestó con la voz entre cortada.

“Se desgarró mi corazón”

Agregó que su hijo le dice que primero Dios lo cuidó y luego ella. Continúa su relato y externó:

“Siento que fue la mejor decisión dejarlo, aunque la noche que me despedí de él se desgarró mi corazón, no quería dejarlo”, dijo entre lágrimas.

Marisol recordó la incertidumbre y el temor previo al accidente y “desde el principio sentía miedo porque había mucha inseguridad, todo era desconocido, qué va a pasar mañana”.

Trágico momento

Indicó que oraron antes de comenzar el recorrido. “Hice una oración antes del impacto, estábamos orando y luego una jovencita menor de edad empezó a llorar y yo la consolé, luego fue el impacto”, expresó.

“Yo solo oí gritos, todo se me puso negro”, indicó Marisol al recordar al fatídico momento del accidente.

Por el impacto perdió el conocimiento y reaccionó cuando estaba en el hospital.

“Me dejó cinco costillas rotas y toda la clavícula fracturada”, se quejó Marisol, quien también se queja de dolor en el tórax.

Pide ayuda

Clamó por ayuda médica para que la atiendan, y según ella, el Hospital General está colapsando y le han dicho que no hay consulta externa.

Por la necesidad pagó con un médico particular que la refirió a un hospital de ortopedia. “No me están tratando lo de traumatología ni fisioterapia”, dijo.

Recordó que un cónsul le indicó que si volvía a Guatemala o se quedaba, pero ella por su cuenta se quedó en México porque sabe como es la atención en nuestro país.

Cómo regresó a Guatemala

Marisol regresó a Guatemala transbordando por su propia cuenta, “venia sola, Dios bendiga a unas personas que ellos colaboraron para que pudiera viajar, porque yo perdí todo, no tenía dinero, ni documentos”.

Pagó su pasaje en un bus en la terminal de Tuxtla Gutiérrez para llegar al frontera con Guatemala, donde según ella, nadie la ayudó y más bien la querían estafar.

El ver de nuevo a su hijo la movilizó hacia Guatemala, aunque en México le dieron la visa humanitaria. Pensó quedarse en México, pero por la lesiones que sufrió y la incertidumbre regresó con su familia.

“Si Dios me da otra oportunidad de vida tengo que protegerlo a él -su hijo- para que él no viva lo que estoy viviendo ahora”, añadió.

Mensaje a las autoridades

Marisol añadió que los guatemaltecos les podría decir no migren de forma irregular, pero no se la magnitud de sus problemas y de sus necesidades.

“Pero a los gobiernos de todo corazón les pediría que por favor dieran esa ayuda de un permiso de trabajo, porque no estamos pidiendo dinero o regalías, queremos trabajar, queremos salir adelante para nuestras familias, por un futuro mejor”, externó.

Señaló que sería importante ver el récord laboral de los guatemaltecos trabajadores, aunque no son bien pagados. “Cómo ha sido su vida al trabajar, cómo dejamos uñas, dientes y todo para trabajar”, dijo con relación al récord laboral.

Marisol actualmente no tiene ingreso económico y debido a su situación vendió sus pocas pertenencias, ya que tiene una deuda y debe empezar de cero.

Su familia la apoya con su comida y algunas de las medicinas, aunque necesita algunas tomografías, fisioterapia y ayuda psicológica.

“Me siento que estoy en la calle literalmente, a comenzar desde cero con mi hijo, es deprimente, pero le doy gracias a Dios por mi vida”, expuso.

Viaje en el tráiler accidentado

Al preguntarle cómo fue el viaje en el tráiler accidentado, Marisol respondió: “Es terrorífico, va espalda con espalda, todos como jateados y no hay de dónde agarrarse, no hay lazos, con calor tremendo. No hay mucha ventilación, apenas unos agujeros pequeños, mucho temor porque no sabemos ni por dónde vamos”.

En el viaje reinaba la incertidumbre de cuánto faltaba de recorrido y hacia dónde los iban a llevar.

Una vez al día comían o compraban lo que podían para llevar en el viaje.

En Guatemala vendía ropa y zapatos y según ella, las amenazas provenían por competencia en el trabajo o pandillas.

En el viaje, entre guatemaltecos trataban de apoyarse y conoció a una persona que la ayudó para contactarse con su familia.

Su familia no creía que sobreviviese al accidente, y les impactó mucho. Por los golpes le costó recuperar le memoria.

Grisel Fajardo, quien dijo ser hermana de Marisol Ortiz, dijo que lo del accidente fue una noticia dura para la familia.

Intentó llamar a su hermana, quien estaba inconsciente y al reaccionar preguntaba por su hijo.

De la desesperación no sabían qué hacer, ya que el estado de Marisol era delicado.

“Fue al tan feo, pero le damos gracias a Dios que ella está bien”, manifestó.

Repatrian a guatemaltecos

El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), informó que, con relación al lamentable accidente vial ocurrido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, el 9 de diciembre de 2021, se han repatriado los cuerpos de todos los connacionales que perdieron la vida en ese suceso, que asciende a un total de 42 guatemaltecos.

Asimismo, el jueves 3 de febrero retornaron a Guatemala dos connacionales que habían resultado lesionados: una mujer originaria de Quiché y un adolescente de Izabal. Únicamente permanece en territorio mexicano un connacional de los 101 que resultaron heridos en ese percance.

Para el regreso a Guatemala de los guatemaltecos lesionados dados de alta, el Minex, a través de la Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios, coordinó con la red consular, las autoridades mexicanas e instituciones guatemaltecas su retorno y recepción vía terrestre en las fronteras de La Mesilla y Tecún Umán, así como por la vía aérea en el Aeropuerto Internacional La Aurora y Fuerza Aérea Guatemalteca.

Asimismo, la Cancillería coordinó con el Comité Internacional de la Cruz Roja y Cruz Roja Guatemalteca el traslado de los connacionales en ambulancia a sus comunidades de origen; y el Ministerio de Salud apoyó con el internamiento de los pacientes en los centros asistenciales y hospitales, para su chequeo preventivo y seguimiento médico.

En cuanto a los 42 guatemaltecos fallecidos, el Minex coordinó con las autoridades mexicanas la repatriación de 38 connacionales por la vía a aérea y 4 por vía terrestre, para lo cual se les brindó asistencia a las familias con el traslado a sus seres queridos a sus comunidades de origen, con el apoyo del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala y la Agencia de la ONU para los Refugiados.

A través de las gestiones de la red consular, las autoridades mexicanas entregaron 72 Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias a guatemaltecos que solicitaron dicho beneficio.

El Consulado General de Guatemala en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se apersonó al lugar del accidente, a los distintos hospitales y albergues para brindar asistencia y protección consular.

El Minex afirmó que el Gobierno de Guatemala reafirma su compromiso de continuar trabajando con las autoridades mexicanas y el Grupo de Acción Inmediata creado después de este suceso junto con otros países, para investigar y combatir las redes de traficantes de personas que causaron este lamentable accidente.

Si usted desea apoyar a esta guatemalteca lo puede hacer por medio de la cuenta de ahorro 04102300353650 de Banrural a nombre de Marisol Ortiz.