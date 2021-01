Migrantes confían en que vacunación contra el covid-19 en EE. UU. sea universal

Los migrantes guatemaltecos confían en que tendrán acceso a la vacuna contra el covid-19. (Foto Hemeroteca PL).

Migrantes que radican en EE. UU. afirman que hay buenas expectativas respecto de tener acceso a la vacuna contra el covid-19, que ya se comenzó a administrar en ese país, incluso por parte de los migrantes con un estatus migratorio irregular; sin embargo, algunas organizaciones temen que en ciertos estados se les relegue al último lugar.

De momento no se ha conocido alguna práctica discriminatoria en contra de migrantes indocumentados porque las autoridades en EE. UU. —como en todo el mundo— han priorizado la inmunización del personal de primera línea que lucha en contra de la pandemia.

También porque el inicio de la vacunación se ha caracterizado por el desorden y falta de planificación en muchos estados, afirma Abel Núñez, dirigente del Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen), quien atribuye los problemas a la “politización” de la enfermedad y a la falta de liderazgo que tuvo el expresidente Donald Trump.

Aunque el presidente Joe Biden ha declarado que la vacuna será para todos lo cierto es que cada Estado tiene su propio plan de distribución y así como en algunos se prioriza al personal médico y policías, por ejemplo, en otros también los maestros son prioridad.

Nuñez cree que ese desorden que se ha experimentado en EE. UU. durante las primeras semanas de vacunación no ha dado lugar a que se evidencien actos discriminatorios en contra de migrantes indocumentados, lo cual no significa que no ocurrirán en el corto plazo, conforme las vacunas lleguen a toda la población.

3 millones de guatemaltecos radican en EE. UU. según datos de la Cancillería, la mayoría en situación irregular.

La desconfianza existe de que esto pueda ocurrir, sobre todo es en los estados conservadores cuyos gobernadores son republicanos y en donde hay muchos simpatizantes de Trump.

“En algunos estados los gobernadores son seguidores de las políticas de Trump y van a tratar de limitar —la vacuna a los migrantes— con la excusa de que van a priorizar a los ciudadanos y residentes legales”, teme Núñez; sin embargo, “por el desorden que ha habido no han tenido tiempo de negarla a nadie”.

Como los procedimientos de vacunación en la mayoría de los estados se hace a través de citas por internet, Núñez afirma que los migrantes indocumentados, regularmente con menor acceso a tecnología, “van a ser los que tendrán menos capacidad” de acceder a la vacuna.

Cuestión de salud pública

Si bien es cierto, la vacunación no es obligatoria, el gobierno de EE. UU. ha tomado este proceso como una cuestión de salud pública, lo que sería un factor que beneficiaría a los migrantes, incluidos los que no tienen autorización de permanecer en el país.

“Sería ilógico no vacunar a alguien por no tener documentos porque podrían enfermarse y convertirse en focos de infección”, expuso Francisco Moreno, director ejecutivo del Consejo de Federaciones Mexicanas (Cofem). Se calcula que hoy en día viven en EE. UU. unos 11 millones de personas en situación migratoria irregular.

No obstante, no descarta de que algún acto discriminatorio por el estatus legal de un migrante “vaya a pasar o esté pasando”, en estados como Texas o Arizona, tradicionalmente menos inclinados a la migración, por lo cual “habrá que estar a pendiente”.

No importa el estatus migratorio de una persona por lo que todos tendremos derecho de ponérnosla —la vacuna— ya hay en hospitales y condados. Hago el llamado a los guatemaltecos a que no tengan miedo ya que no afectará su estatus migratorio además será completamente gratuito. Leticia Barán, presidente Asociación Primaveral

Al menos en el caso de California, estado donde se encuentra Cofem y donde ya comenzaron a vacunar a mayores de 65 años “no hemos tenido reportes contundentes de que se les esté negando la vacuna”, añade Moreno.

Confianza

Guatemaltecos entrevistados consideran que no habrá mayores problemas para que los migrantes en situación irregular sean vacunados porque la salud es un derecho humano y porque el Gobierno de EE. UU. está consciente de que solo así se puede vencer a la pandemia.

En tal sentido exhortan a los connacionales a aplicar al procedimiento respectivo para vacunarse, sin importar su condición migratoria puesto que lo más importante es cuidar la salud y la vida.

Boris Ochoa, líder migrante de Nueva York, confía en que no se discriminará a nadie ya que en cuestiones del derecho a la salud “estamos amparados por la Constitución de EE. UU.”. “De ninguna manera se la pueden negar —la vacuna— a un indocumentado porque sería atentar contra la salud del Estado”, subraya.

Ochoa considera que la vacuna también estará disponible en poco tiempo, incluso en farmacias, razón por lo cual también será una opción para los connacionales que por el motivo que sea no quieran solicitar la vacuna al Gobierno.

Para Ochoa, los líderes comunitarios y los consulados deben involucrarse e informar a los ciudadanos guatemaltecos sobre los planes de vacunación, qué clases de vacunas hay y cómo se puede acceder a ellas puesto que muchos quizás ignoren que en este aspecto “todos somos iguales y no se puede negar el derecho a ser vacunado”.

Todos tienen que vacunarse

El covid-19 es un problema que afecta a todas las personas que viven en EE. UU., por ese motivo todos deben tener acceso a la vacuna, documentados e indocumentados, señala Marlon González, dirigente de la organización Misión Guatemala-USA, quien radica en Miami, Florida.

Sin embargo, González reconoce que la administración Biden tiene el reto de normalizar la distribución de la vacuna para todos los estados puesto que, antes de dejar el poder, Trump garantizó una gran dosis de estas para aquellos estados que lo favorecieron, como Florida, e insuficientes para los que no lo apoyaron, como Nueva York.

El líder migrante coincide con Ochoa, en el sentido de que los consulados deben orientar a los guatemaltecos acerca de los procedimientos de vacunación que se manejan en cada estado, así como de los lugares óptimos para aplicarse la vacuna.

“Que un migrante vaya a ser detenido, procesado y deportados porque se vacunó, eso es mentira”, enfatizó González, al asegurar que “esas son las medidas adoptadas por el nuevo gobierno”.

En respuesta, la Cancillería guatemalteca, por medio de su oficina de Comunicación, respondió que “las redes consulares están atentas de la información brindada por las autoridades de salud locales para referir a los compatriotas”.

Añadió que confía en que los guatemaltecos puedan acceder “pronto” a la vacuna y recordó que “este virus es una amenaza a la salud pública porque no respeta barreras, ni nacionalidades”.

Recordó que la comunidad latina ha sido una de las más golpeadas en la Unión Americana; no obstante, indicó que el país es respetuoso del orden y distribución de las vacunas tanto en EE. UU. como en México.

En Guatemala, el diputado Mario Gálvez, integrante de la Comisión del Migrante del Congreso, se mostró confiado en que tanto EE. UU. como México vacunen por igual a migrantes documentados como a aquellos que no tienen un estatus regular ya que “ambos gobiernos ya se adelantaron en mucho a proteger sus economías porque piensan estratégicamente”.

El legislador vaticinó que la vacunación ocurrirá “gestione o no gestione el gobierno guatemalteco” ante sus similares de esos países y enfatizó en que el hecho de que estén abiertos a inmunizar a los migrantes no significa que esos gobiernos estén aceptando migración ilegal.