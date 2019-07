Migrantes pagan los platos rotos por conflictos a lo interno de Conamigua

La subsecretaria de Conamigua, Rita Elizondo, conversa con diputados de la bancada Encuentro por Guatemala durante una citación. (Foto Prensa Libre: Sergio Morales)

Las diferencias entre el secretario y la subsecretaria de Conamigua han terminado por perjudicar el trabajo de esa institución, que a la fecha ha ejecutado apenas el 8.23% de su presupuesto en medio de una coyuntura migratoria que requiere la máxima atención de las entidades involucradas en el tema.

Este 3 de julio, diputados de la bancada Encuentro por Guatemala citaron de nuevo al secretario de ese Consejo, Carlos Narez, quien se excusó “por compromisos adquiridos previamente”. En su lugar acudió la subsecretaria Rita Elizondo que, ante las preguntas de los legisladores sobre la escasa ejecución presupuestaria y falta de acciones en favor de los migrantes tuvo que responder que Narez no le ha permitido trabajar.

Según Elizondo, la responsabilidad de la escasa ejecución debe recaer sobre el secretario ya que él es el responsable por mandato legal, puesto que las propuestas que ella ha planteado son rechazadas por Narez.

“Yo he puesto de mi parte para ver cómo solucionamos esto, cómo podemos apoyar a los migrantes en el extranjero cómo podemos darle más actividad a Conamigua, pero me veo muy atada de manos”, justificó Elizondo frente a los legisladores.

Afirmó que dentro de los proyectos que ha propuesto figuran, un protocolo de atención para los deportados y una propuesta para la apertura de las sedes regionales, pero “lamentablemente todo lo que sale de la subsecretaría” no lo aprueba el secretario.

Según la funcionaria, durante un viaje que Narez hizo al exterior, este incluso autorizó vacaciones al director financiero para que no hubiera quien firmara los cheques y ella no pudiera ejecutar los recursos de la institución. Además, había autorizado los perfiles para la contratación de personal, pero el secretario los anuló a su regreso.

Migrantes son los afectados

Los legisladores coincidieron en que esas diferencias deben ser resueltas porque los más afectados son los migrantes que no cuentan con una institución que los apoye.

La diputada Ninet Montenegro respaldó a Elizondo y criticó que a más de un año y tres meses de que Narez asumió el cargo no hay una política de Conamigua en favor del migrante; además, el personal 029 que contrató fue llevado del Registro Nacional de las Personas, donde Narez trabajaba, y no reúne las condiciones ni experiencia para laborar en esa institución.

“O Conamigua se reestructura, cambia de funcionarios o se le da su lugar a la subsecretaria o desaparece porque es totalmente infuncional al extremo de tener una ejecución del 6%”, expuso Montenegro.

“Estamos ante una situación de absoluta desprotección al migrante, sin Código del migrante, sin política y con una Conamigua que tiene más conflictos que soluciones”, subrayó la diputada.

Anomalías

Montenegro destacó que la Contraloría General de Cuentas hizo varios reparos al actuar de Conamigua por irregulares en el manejo del presupuesto; por ejemplo, porque no existe control ni evidencia del cumplimiento de la jornada laborar de algunos trabajadores.

También por deficiencias en la contratación de servicios técnicos y profesionales, aprobación de contratos extemporáneamente, deficiencias en la publicación de información pública y por falta de calidad del gasto en el arrendamiento de al oficina que ocupa actualmente la institución, en la zona 10 capitalina.

Por estos hallazgos se le sancionó con multas que suman Q149 mil 985. “Aquí hay una intención de que la política en favor del migrante no exista y que Conamigua se vuelva un ente, simplemente para tener algunos empleados infuncionales”, indicó Montenegro.

El diputado Dorian Taracena precisó que la actitud de Narez de no dejar trabajar a la subsecretaria podría ser calificada como acoso laboral, por lo cual invitó a Elizondo a denunciar a Narez en el Ministerio Público.

Respecto a la posibilidad de relevar a las autoridades de Conamigua, los legisladores coincidieron en que debe ser el Congreso el que esté a cargo de ese proceso, porque ese poder los eligió. En ese sentido indicó que confrontarán a Narez por las irregularidades y que pedirán apoyo a más legisladores para analizar la situación.

Marvin Otzoy, migrante que radica en EE. UU., precisó que urge que Conamigua se reactive sobre todo porque “se viene tiempos muy difíciles para los migrantes a partir de la próxima semana”, en alusión a las deportaciones masivas que anunció el presidente de ese país Donald Trump.

“Nuestros migrantes están tomando agua de los inodoros y sufriendo cosas inhumanas, y que no haya una institución capaz de darles acompañamiento es preocupante”, indicó el líder migrante.

Se defiende

El titular de Conamigua se defendió de las acusaciones y calificó de “falsas” las sindicaciones de Elizondo. Afirmó que la subsecretaria solo ha presentado dos propuestas, y mostró dictámenes emitidos por el director jurídico de la institución en donde se afirma que los proyectos de Elizondo no son inviables.

Respecto a la escasa ejecución del 8.23 por ciento cuando ya rebasamos la primera parte del año, el titular de Conamigua justificó que el atraso se debe a que no han podido licitar proyectos porque no pueden conformar juntas de licitación debido a que no cuentan con personal 011 para ese fin.

No obstante, aseguró que están por concretar los primeros “cuatro proyectos grandes” de atención a los migrantes por lo cual en las próximas semanas se verán reflejados en los porcentajes de ejecución.

Los proyectos son: el traslado de cuerpos de migrantes fallecidos hasta sus lugares de origen, una mejora para la atención a los deportados, una campaña para desincentivar la migración y la elaboración de estudios de migración.

Narez reconoció que la Contraloría encontró hallazgos en las cuentas de Conamigua, pero prefirió calificar como “amonestación” y no sanciones la medida impuesta con por el ente contralor. Destacó que no hubo ninguna denuncia penal en su contra, sino solo recomendaciones.

Por último, rechazó que el asesor jurídico, cuyo trabajo fue seriamente cuestionado por los diputados, haya sido nombrado a su discreción porque fue elegido de una terna, asimismo, negó que haya dado vacaciones al director financiero para que no firmara cheques en lo que el estaba de viaje, y afirmó que los cinco días que el director se ha ausentado entre 2018 y 2019 fue por enfermedad.

